Giữ nhịp thông tin giữa 'tâm bão' Trung Đông

TP - Khi những đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran xuất hiện trên truyền thông quốc tế ngày 28/2/2026, tòa soạn báo Tiền Phong gần như lập tức bước vào trạng thái “trực chiến”.

Một tuần liên tục, dòng live được cập nhật theo từng phút. Giữa “cơn bão” thông tin toàn cầu, tốc độ không còn là thử thách duy nhất của báo chí hiện đại, mà còn là cuộc đua giữ sự tỉnh táo, kiểm chứng và trách nhiệm.

TỪ NHỮNG MÀN HÌNH NHẤP NHÁY

9h45 sáng 28/2/2026 (giờ Tehran - Iran, tức 13h15 giờ Hà Nội - Việt Nam), một đoạn video rung lắc xuất hiện trên mạng xã hội X. Bầu trời Tehran lóe sáng. Vài giây sau là những tiếng nổ vang lên trên đất nước Iran.

Chỉ ít phút sau, hãng tin Reuters phát bản tin khẩn. AP chuyển chế độ Breaking News. CNN, Xinhua bắt đầu cập nhật trực tiếp. Từ thời khắc những đợt không kích đầu tiên của quân đội Mỹ và Israel nhằm vào lãnh thổ Iran xuất hiện trên truyền thông quốc tế, tòa soạn và phóng viên quốc tế báo Tiền Phong gần như lập tức bước vào trạng thái “trực chiến”. Và chỉ sau ít phút, bài trực tiếp đầu tiên về cuộc chiến Mỹ/Israel - Iran được xuất bản.

Không phóng viên nào khi ấy hình dung dòng live ấy sẽ kéo dài liên tục suốt một tuần. Cũng không phóng viên nào nghĩ một cuộc chiến ở Trung Đông lại khiến các cơ quan báo chí tại Việt Nam, trong đó có báo Tiền Phong, bước vào một trong những guồng thông tin dữ dội nhất kể từ sau xung đột Nga - Ukraine.

Chiến sự thời đại số không bắt đầu bằng tiếng còi báo động. Nó bắt đầu bằng những màn hình nhấp nháy. Đó là một video dài vài giây. Một dòng Breaking News màu đỏ. Một bức ảnh vệ tinh. Một tài khoản quân sự đăng clip tên lửa. Một hashtag leo thẳng top trending toàn cầu.

Tại tòa soạn báo Tiền Phong, màn hình máy tính của các thư ký tòa soạn và phóng viên quốc tế Thu Loan, Minh Hạnh, Như Quỳnh... chia kín các cửa sổ theo dõi các hãng thông tin AP, Xinhua, Reuters, AFP, Al Jazeera, CNN, BBC, Times of Israel, Tehran Times… Xen giữa là hàng loạt nền tảng mạng xã hội đang cập nhật theo từng giây. Tin tức tràn về dồn dập đến mức nhiều phóng viên gần như không rời mắt khỏi màn hình.

Thư ký tòa soạn, phóng viên quốc tế quay cuồng với những câu hỏi: “Clip này thật hay sử dụng AI?”, “Bản quyền video của hãng truyền thông nào?”, “Có nguồn thứ hai xác nhận thông tin này không?” v.v... Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều ngày. Bởi trong “thời đại chiến tranh livestream”, tốc độ đôi khi lại là cái bẫy lớn nhất của báo chí. Một đoạn video cũ có thể bị dựng lại chỉ sau vài phút. Một clip AI có thể đạt hàng triệu lượt xem trước khi được kiểm chứng. Một dòng tweet sai có thể khiến tâm lý đám đông chao đảo.

SỐNG CÙNG NHỊP CHIẾN SỰ

Từ nhiều tháng trước, Ban Biên tập báo Tiền Phong đã liên tục yêu cầu tăng cường năng lực xử lý tin quốc tế, đặc biệt với các “điểm nóng” có nguy cơ tác động lớn tới an ninh toàn cầu. Nhưng khi chiến sự thực sự nổ ra, mọi thứ vẫn căng lên theo một cách hoàn toàn khác.

Hai phụ nữ thuộc Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đứng bên cột khói dày đặc bốc lên từ vụ không kích của Mỹ và Israel vào một kho chứa dầu ở Thủ đô Tehran của Iran ngày 8/3/2026. Ảnh: AP

Ban Biên tập chỉ đạo mở rộng các tuyến thông tin chuyên sâu nhằm giúp bạn đọc có thêm góc nhìn đa chiều về cuộc chiến giữa Mỹ/Israel và Iran.

Bên cạnh dòng tin cập nhật trực tiếp, tòa soạn tăng cường kết nối với các nhà phân tích địa - chính trị uy tín, cộng tác viên theo dõi thực địa tại Trung Đông và nhiều chuyên gia kinh tế để lý giải sâu hơn tác động của cuộc chiến tới an ninh năng lượng, giá dầu, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như những ảnh hưởng có thể tác động tới kinh tế Việt Nam. Yêu cầu được đặt ra không chỉ là nhanh, mà còn phải đủ chiều sâu, đủ tin cậy và giúp bạn đọc nhìn rõ hơn những chuyển động phía sau các diễn biến nóng bỏng của thế giới.

Tổng Thư ký Tòa soạn trực tiếp điều hành mạch thông tin. Các nhóm thư ký tòa soạn, phóng viên quốc tế, multimedia, video, social... gần như lập tức chuyển sang trạng thái phối hợp liên tục. Ai theo dõi nguồn tin nào, ai kiểm chứng video, ai xử lý đồ họa, ai trực xuất bản, ai cập nhật live… tất cả được vận hành như một guồng máy không cho phép độ trễ.

Những ngày sau đó, nhịp độ thông tin trên báo Tiền Phong tăng lên gần như từng giờ, khi sự quan tâm của bạn đọc cũng dâng lên theo từng diễn biến mới của cuộc chiến: Iran phản ứng thế nào? Tên lửa xuất hiện trên bầu trời Tel Aviv ra sao? Mỹ điều thêm khí tài gì đến Trung Đông? Eo biển Hormuz khi nào bị Iran phong tỏa? Giá dầu thế giới biến động đến ngưỡng nào? Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua được nghị quyết chưa? Nga và Trung Quốc có đưa lực lượng đến bảo vệ Iran không?

“GIẢI MÃ” CUỘC CHIẾN

Trong guồng quay ấy, nhiều hình thức báo chí hiện đại liên tục được báo Tiền Phong triển khai để giữ nhịp thông tin và giúp độc giả theo dõi cuộc chiến theo cách trực quan nhất, như: Bản đồ chiến sự; Infographic tương quan lực lượng quân sự Mỹ/Israel và Iran; Longform phân tích nguy cơ Iran phong tỏa eo biển Hormuz; Timeline diễn biến cuộc chiến; “Giải mã” về các lực lượng ủy nhiệm của Iran và khả năng can dự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

“Giữa cơn bão ấy, điều khó nhất với người làm báo không chỉ là nhanh mà là đủ tỉnh táo để có thể phân tích: Video này của hãng tin nào? Có nguồn thứ hai xác thực nội dung này không?... Trong thời đại chiến tranh livestream, tốc độ đôi khi lại là cái bẫy lớn nhất của báo chí. Một clip AI, một video cắt ghép hay một dòng tweet chưa kiểm chứng đều có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý rất lớn giữa “biển” thông tin toàn cầu”.

Có ngày, chỉ riêng bài phân tích nguy cơ giá dầu thế giới tăng mạnh sau căng thẳng tại eo biển Hormuz đã thu hút lượng truy cập rất lớn. Một video về năng lực tên lửa của Iran được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng. Điều đó cho thấy độc giả hôm nay không chỉ cần tin nhanh mà cần được giải thích.

Có khoảnh khắc, những người làm báo Tiền Phong gần như im phăng phắc. Đó là khi xuất hiện thông tin việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Là khi các hãng tin quốc tế đồng loạt chuyển màu đỏ Breaking News. Là khi những hình ảnh tên lửa xuất hiện dày đặc trên truyền hình quốc tế.

Trong sự im lặng ấy, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và âm thanh tin nhắn bật lên liên tục. Không ai nói nhiều. Bởi mọi người đều hiểu: Chỉ cần chậm vài phút, dòng chảy thông tin sẽ lập tức bị cuốn đi. Với nghề báo, có những thời điểm mà mọi kỹ năng đều bị đẩy tới giới hạn.

Điều đặc biệt của cuộc chiến Mỹ/Israel - Iran không chỉ nằm ở quy mô địa - chính trị, mà còn ở cách chiến tranh thời đại số lan đi gần như tức thì tới từng màn hình điện thoại. Tên lửa xuất hiện ở Trung Đông lúc sáng sớm, chỉ ít phút sau, người dân trên khắp thế giới đã theo dõi trực tiếp trên điện thoại, bình luận, chia sẻ và liên tục cập nhật diễn biến mới, theo AP.

Sau hơn một tuần căng thẳng, chiến sự Mỹ/Israel - Iran bước vào giai đoạn vừa đánh vừa đàm. Báo Tiền Phong cũng chậm lại đôi chút. Nhưng, ở một góc tòa soạn, những người làm báo vẫn lặng lẽ ngồi đó, giữ nhịp cho dòng thông tin không đứt quãng.

Không phải để chạy theo sự hỗn loạn, mà để giữa hỗn loạn, người đọc vẫn có thể nhìn thấy đâu là thông tin đáng tin cậy. Có lẽ, đó cũng là một phần ý nghĩa của nghề báo hôm nay.