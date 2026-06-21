Phía sau loạt bài ‘Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ’

TP - Nhiều năm nay, mốt làm răng sứ nở rộ đến mức thành trào lưu. Có những người làm do nhu cầu thẩm mỹ, nhưng không ít bởi bệnh lý. Giá mỗi chiếc răng sứ và nguồn gốc tưởng công khai nhưng kỳ thực rất bí ẩn. Đã thế, nhiều phòng nha khoa có biểu hiện “lùa” khách hàng mài răng lắp sứ.



Nhóm phóng viên Báo Tiền Phong đã nhập vai hơn 1 tháng để thực hiện loạt bài “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ”.

Hàm răng hàng trăm triệu đồng

Trong quá trình tìm hiểu, nhóm phóng viên chia làm 3 “mũi”: Làm lễ tân, bảo vệ và khách hàng. Có như vậy các góc quay mới rõ nét, phong phú. Tại nhiều phòng nha khoa sáng loáng, đội sale (bán hàng) hoạt động không khác gì đội nhóm đa cấp. Họ kiếm khách hàng như “săn” mồi, tức là quan sát từ quần áo, xe cộ, phong thái để ước đoán nhu cầu chịu chi của ví tiền.

Cơ sở nha khoa Dr Chiến, đường Nguyễn Văn Linh (Phúc Lợi, Hà Nội) bị nêu trong loạt bài. Ảnh: Trọng Quân

Nếu theo lời của các sale, có lẽ trên đời này, ai cũng nên “đập” răng thật lắp răng sứ để được đều, trắng tăm tắp. Nhóm phóng viên trong vai bảo vệ sẽ ghi nhận từ sảnh những cảnh “săn mồi”. Nhóm nhà báo “lễ tân” sẽ bí mật ghi hình các cuộc “thương thuyết” của sale, thậm chí các số liệu cần thiết trên máy tính.

Trong quá trình ghi hình, nhóm phóng viên phát hiện có câu chuyện khá kỳ quặc: Quan chức ngành y (thuộc 1 sở y tế), mở phòng khám nhưng dùng máy làm răng có lẽ mua từ bãi rác (nhập khẩu), tuổi đời từ năm 1977. Nhiều phòng khám răng, ông chủ thứ thiệt không có chuyên môn nên luôn áp doanh thu lên hàng đầu; các kỹ thuật viên, sale phải dùng mọi cách “mài” răng khách hàng cho đạt KPI.

Những “cuộc săn mồi” (của sale) vi diệu thường nằm ở chuỗi liên thông nha khoa làm đẹp (hút mỡ, độn mông…) và cấy tóc của 1 bác sĩ thuộc bệnh viện công. Vị bác sĩ này và các cộng sự thường lên mạng quảng bá cho chuỗi của mình rầm rộ.

Trong hành trình điều tra loạt bài, có nhiều khách phải bỏ hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ, chịu bao đau đớn, mất thời gian để “đập đi, xây lại” hàm răng. Đội sale không quên mồi chài các dịch vụ làm đẹp khác trong chuỗi dịch vụ. Thường, khách tham gia chuỗi sẽ được giảm giá hấp dẫn. Như trong loạt bài phản ánh, giá mỗi chiếc răng sứ đội giá gấp 10 lần, mà nguồn gốc mơ hồ, chủ phòng nha khoa, phòng Labo (nơi sản xuất răng) còn trốn thuế… Một chiếc răng làm bằng chất liệu gì, có độc hại hay không luôn là câu hỏi nhức nhối tới các cơ quan quản lý, còn người tiêu dùng chắc chắn… “bó tay”. Thậm chí, làm xong bộ răng sứ thẩm mỹ, chức năng ăn nhai bị giảm, lại thêm bị hôi miệng. Trong khi đó, một cơ sở nha khoa muốn tồn tại ít nhất có nhiều lớp quản lý, giám sát: UBND phường (có công an, phòng chức năng), quản lý thị trường, Sở Y tế… Thế nhưng, nếu một người có chuyên môn, chỉ cần vào một phòng nha khoa dễ dàng phát hiện nhiều bất cập (từ quy trình y khoa, tới vi phạm nguyên tắc tài chính, như không xuất hóa đơn đỏ). Cứ thử làm phép tính, mỗi năm chỉ riêng tại Hà Nội cấp phép khoảng 1.200 phòng nha; số lượng này cộng thêm với các năm trước; “ma trận” phòng khám này khác nào mỏ vàng (ở TP HCM còn lớn hơn nhiều). Ngành y tế và Thuế đã bao giờ mở chiến dịch quy mô lớn để kiểm tra các “mỏ vàng” này chưa? Cho đến khi đã triển khai xong 3 bài chính và khoảng 6 bài phụ, ngay cả những người viết bài cũng không trả lời được câu hỏi: Làm sao để biết một phòng khám răng uy tín? Vấn đề này, Bộ Y tế phải rốt ráo vào cuộc.

Loạt bài của Tiền Phong bóc mẽ chiêu moi tiền của nhiều cơ sở nha khoa, Labo. Ảnh: Trọng Quân

Hiệu ứng tích cực

Sau loạt bài trên Báo Tiền Phong, Thuế Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc và sơ bộ xử phạt 19 cơ sở với số tiền khoảng 30 tỷ đồng, truy thu vào ngân sách nhà nước 18,6 tỷ đồng, giảm lỗ 9 tỷ đồng. Một số UBND phường liên quan trên địa bàn Hà Nội cũng tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả.

Sau loạt bài trên Báo Tiền Phong, Thuế Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc và sơ bộ xử phạt 19 cơ sở với số tiền khoảng 30 tỷ đồng, truy thu vào ngân sách nhà nước 18,6 tỷ đồng, giảm lỗ 9 tỷ đồng. Một số UBND phường liên quan trên địa bàn Hà Nội cũng tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả.

Điều tuyệt vời nhất là, sau loạt bài báo trên Tiền Phong, Cục Thuế mở hẳn 1 hội thảo hướng dẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nói chung làm sao để xuất hóa đơn đúng, tránh vi phạm các quy định pháp luật không đáng có. Cuộc hội thảo này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người dân và báo chí. Lãnh đạo Cục Thuế và các chi cục đều tham dự để giải đáp thắc mắc những vướng mắc.

“Sản phẩm răng kiểu như loạt bài trên Báo Tiền Phong, tôi cực kỳ lên án, phải xử lý, không dung túng bao che. Người ta bỏ tiền ra thì cần mua được sản phẩm tương ứng, không có thể làm giả ăn thật”. Cục trưởng Cục Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng thành lập một đoàn kiểm tra các phòng nha khoa và Labo.

Trong quá trình ghi hình, nhóm phóng viên phát hiện có câu chuyện khá kỳ quặc: Quan chức ngành y (thuộc 1 Sở Y tế), mở phòng khám nhưng dùng máy làm răng có lẽ mua từ bãi rác (nhập khẩu), tuổi đời từ năm 1977. Nhiều phòng khám răng, ông chủ thứ thiệt không có chuyên môn nên luôn áp doanh thu lên hàng đầu; các kỹ thuật viên, sale phải dùng mọi cách “mài” răng khách hàng cho đạt KPI.

Một khi ngành Thuế vào cuộc giám sát hóa đơn, nguồn gốc răng sứ nói riêng và các vật liệu nha khoa khác sẽ được cơ quan chức năng hậu kiểm thường xuyên; giúp minh bạch, có lợi cho người tiêu dùng. Điều này cũng phù hợp với tinh thần mà ông Hà Anh Đức- Cục trưởng Cục Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) trao đổi với Tiền Phong: “Nha khoa là một trong những dịch vụ mà Bộ Y tế rất muốn phát triển trong đề án du lịch y tế sẽ trình Chính phủ. Nha khoa là một trong các thế mạnh của Việt Nam về chuyên môn, giá cả, chất lượng sản phẩm”.

Tuy nhiên, muốn được như ông Đức nói, cơ chế kiểm tra, giám sát các cơ sở nha khoa phải thay đổi. Chứ như hiện nay, khách hàng chỉ biết dựa vào trực giác may rủi và sự tùy tâm của bác sĩ, phòng khám.