'Nam thần hậu vệ' Phan Tuấn Tài cưới bạn gái hot girl

TPO - Chỉ hai ngày sau khi công khai màn cầu hôn, hậu vệ Phan Tuấn Tài và bạn gái Đoan Tâm tổ chức lễ dạm ngõ.

Ngày 21/6, Đoan Tâm chia sẻ loạt hình ảnh trong lễ dạm ngõ với cầu thủ Phan Tuấn Tài.

"Sau tất cả chuyến bay, những cuộc gọi và lần tạm biệt, chúng tôi đã có thêm một lý do để bắt đầu", cô viết về ngày trọng đại.

Trong lễ dạm ngõ ngày 20/6, Phan Tuấn Tài diện vest màu kem lịch lãm, Đoan Tâm chọn áo dài cùng tông màu. Cả hai nhận nhiều lời chúc phúc từ bạn bè.

Một số hình ảnh trong lễ dạm ngõ của hậu vệ Phan Tuấn Tài và bạn gái Đoan Tâm.

Không gian buổi lễ được trang trí theo phong cách tối giản với tông màu nâu, be và trắng làm chủ đạo.

Thông tin lễ dạm ngõ của Phan Tuấn Tài thu hút chú ý bởi diễn ra chỉ sau hai ngày Đoan Tâm công khai được bạn trai cầu hôn. Cô đăng ảnh đeo nhẫn kim cương kèm chú thích: "I say yes" (Em đồng ý).

Trong khi bạn gái chia sẻ niềm vui, Phan Tuấn Tài vẫn giữ sự kín tiếng. Hậu vệ sinh năm 2001 chưa đăng tải bất kỳ thông tin cầu hôn hay lễ dạm ngõ.

Phan Tuấn Tài không chia sẻ về chuyện tình cảm. Khán giả nhận ra họ quen biết và hẹn hò từ năm 2021 qua các chi tiết như địa điểm check-in hay tương tác kín đáo.

Từ năm 2023, Đoan Tâm thường xuyên đăng tải ảnh chụp cùng một chàng trai giấu mặt. Dựa vào trang phục và bối cảnh, cư dân mạng nhận ra là Phan Tuấn Tài.

Lần hiếm hoi cô công khai ủng hộ bạn trai là khi xuất hiện trên sân Đà Nẵng để theo dõi trận đấu giữa Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng.

Phan Tuấn Tài sinh năm 2001, là một trong những hậu vệ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh ghi dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam và được ưu ái với danh xưng "nam thần hậu vệ".

Tại VCK U23 châu Á 2022, Tuấn Tài gây chú ý với bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan chỉ sau 17 giây bóng lăn. Anh cũng góp mặt trong hành trình giành HCV SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam.

Đoan Tâm sinh năm 2000, là mẫu ảnh có tiếng trên mạng xã hội, sở hữu gần 60.000 người theo dõi. Đoan Tâm từng theo học tại Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

