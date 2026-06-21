Nhạc sĩ Quang Vinh tái đắc cử Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM

TPO - Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh tiếp tục giữ chức Chủ tịch hội. Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội Âm nhạc TPHCM với 572 hội viên định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn và phát triển đồng thời bốn trụ cột trọng tâm của hội.

Hội Âm nhạc TPHCM có 572 thành viên

Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 21/6 tại Nhà Thiếu nhi TPHCM. Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên. Ba Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM là NSƯT, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Mỹ Liêm và TS, nhạc sĩ Trần Đinh Lăng.

Theo báo cáo, Hội Âm nhạc TPHCM hiện có 12 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội có thêm 88 hội viên mới được kết nạp, nâng tổng số hội viên từ 513 lên 572 người.

Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh tái đắc cử Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM.

Giai đoạn 2020-2025, hội viên sáng tác 546 tác phẩm và công trình nghiên cứu. Trong đó có 95 tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 180 tác phẩm dành cho thiếu nhi và tuổi học đường, 26 tác phẩm khí nhạc, hợp xướng, 245 tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam và TPHCM cùng 46 công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, sách chuyên ngành.

Hội Âm nhạc TPHCM triển khai nhiều chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của thành phố và đất nước. Hội thực hiện album chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng sản phẩm âm nhạc phục vụ công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Một trong những điểm nhấn của nhiệm kỳ vừa qua là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động âm nhạc. Hội Âm nhạc TPHCM xây dựng kênh cá nhân, phát triển thư viện âm nhạc thiếu nhi trên nền tảng số nhằm quảng bá các sáng tác mới, lưu trữ dữ liệu và phục vụ miễn phí cho công chúng.

Theo số liệu từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, nguồn thu từ kênh YouTube của hội dành cho các nhạc sĩ tăng hơn 70%. Kết quả này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong việc khai thác bản quyền trên môi trường số, đồng thời góp phần gia tăng thu nhập cho hội viên.

Hội cũng chú trọng xây dựng môi trường hoạt động nghệ thuật lành mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Âm nhạc TPHCM đã ban hành các văn bản định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn văn hóa trong hoạt động âm nhạc cũng như việc sử dụng mạng xã hội của hội viên, đồng thời tổ chức các tọa đàm về vai trò, trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc trong bối cảnh mới.

Bốn trụ cột phát triển mới

Trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - cho biết Hội Âm nhạc TPHCM tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mang tính nhân văn, dân chủ và khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Theo ông, hoạt động của hội cần được đổi mới mạnh mẽ hơn về tổ chức, phương thức hoạt động, công tác đào tạo và phát triển lực lượng sáng tác, biểu diễn. Hội khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, thể nghiệm nghệ thuật nhằm tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động đời sống xã hội và hơi thở thời đại.

Các đại biểu, khách mời tại Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TPHCM lần thứ nhất. Ảnh: Thúy Bình.

“Với tinh thần âm nhạc là vũ khí, nghệ sĩ là chiến sĩ, đại hội kêu gọi hội viên chung tay xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam chuyên nghiệp, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đây là một sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi mỗi người hoạt động âm nhạc phải giữ vững niềm tin, ý chí và tinh thần trách nhiệm”, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM cho biết.

Hội Âm nhạc TPHCM định hướng tập trung phát triển đồng thời bốn trụ cột trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, trụ cột thứ nhất là sáng tác, biểu diễn và quảng bá tác phẩm nhằm đưa các sáng tác mới đến gần hơn với công chúng.

Trụ cột thứ hai là đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, phê bình và công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong đời sống xã hội. Trụ cột thứ ba là củng cố tổ chức hội, xây dựng đội ngũ hội viên vững mạnh, phát huy vai trò của các chi hội trực thuộc.

Trụ cột thứ tư là tăng cường đầu tư cho hoạt động sáng tác thanh nhạc và khí nhạc, chú trọng các tác phẩm dành cho thiếu nhi và tuổi trẻ học đường. Đây được xem là một trong những lĩnh vực cần được quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh thị trường âm nhạc hiện nay.

Hội tiếp tục tạo điều kiện để nhạc sĩ trẻ, hội viên mới và ca sĩ hoạt động tự do chưa phải hội viên có cơ hội phát huy năng lực, tham gia các chương trình nghệ thuật, hoạt động nghề nghiệp và các dự án chuyên môn của hội.

Trước đó, phiên trù bị của Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 20/6 với sự tham dự của 331 đại biểu là nhạc sĩ, ca sĩ và các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình âm nhạc.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với văn kiện đại hội và dự thảo điều lệ hội sửa đổi, bổ sung trước khi bước vào phiên làm việc chính thức.