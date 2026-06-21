Người cựu binh trao gửi ký ức qua tờ Báo Tiền Phong xuất bản năm 1977

TPO - Suốt nhiều năm qua, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải (Nghệ An) vẫn gìn giữ tờ báo giấy Tiền Phong được xuất bản năm 1977 như kỷ vật quý giá.

Giữa căn phòng nhỏ lưu giữ hàng trăm kỷ vật chiến tranh, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải (SN 1950, Nghệ An) nâng niu trên tay tờ Báo Tiền Phong đã ngả màu theo năm tháng. Những nếp gấp cũ, phần mép giấy sờn rách không làm mất đi giá trị của tờ báo được xuất bản cách đây gần nửa thế kỷ. Với ông, đây không chỉ là ấn phẩm báo chí mà còn là chứng nhân của một thời kỳ lịch sử đặc biệt.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), cựu chiến binh Lê Mạnh Hải quyết định trao tặng lại tờ báo cho Văn phòng Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải bên tờ Báo Tiền Phong năm 1977.

Ông Hải cho biết tờ Báo Tiền Phong này được ông sưu tầm cách đây nhiều năm. Từ đó đến nay, ông vẫn cẩn thận gìn giữ như một báu vật. Theo ông, mỗi trang báo cũ đều lưu giữ hơi thở của thời đại, phản ánh những dấu mốc quan trọng của đất nước sau ngày thống nhất.

Cầm trên tay tờ báo gần 50 năm tuổi, ông Hải không giấu được sự xúc động. Ông nhớ lại những năm tháng đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, khi báo chí là nguồn thông tin quan trọng, tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng cuộc sống mới.

Tờ Báo Tiền Phong xuất bản cách đây gần nửa thế kỷ.

“Đối với thế hệ chúng tôi, mỗi tờ báo không chỉ đơn thuần là thông tin mà còn là một phần ký ức của thời đại. Tờ Báo Tiền Phong xuất bản năm 1977 ghi lại dấu ấn của đất nước trong những năm đầu sau ngày thống nhất. Tôi luôn trân trọng và gìn giữ như một kỷ vật lịch sử. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi muốn trao lại tờ báo cho Báo Tiền Phong để lưu giữ, phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng nước nhà”, ông Hải chia sẻ.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải là người đã đi qua nhiều chiến trường ác liệt. Năm 1972, ông nhập ngũ, được biên chế vào Sư đoàn 320 và tham gia chiến đấu tại mặt trận Kon Tum.

Mùa Xuân năm 1975, ông cùng đơn vị tham gia giải phóng Tây Nguyên, sau đó tiến vào Củ Chi, góp mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải chăm chú đọc các bài đăng trên số Báo Tiền Phong năm 1977.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và chi viện cho chiến trường biên giới phía Bắc.

Năm 1982, ông chuyển ngành về công tác tại Sở Công nghiệp Nghệ An. Đến năm 2007, ông nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Hiện ông là Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với người cựu binh ấy, ký ức về đồng đội vẫn còn nguyên vẹn. Rời quân ngũ, ông không chọn cuộc sống an nhàn mà dành nhiều thời gian trở lại những chiến trường xưa, tìm lại dấu tích của đồng đội đã ngã xuống.

Ông là một trong những người tích cực tham gia xây dựng các nhà bia tưởng niệm tại điểm cao 1015 và 1049 thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những địa danh gắn với các trận đánh khốc liệt, nơi nhiều chiến sĩ Sư đoàn 320 đã anh dũng hy sinh.

Trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, không điện, không nước, những cựu chiến binh vẫn kiên trì vận chuyển từng bao cát, từng viên đá, từng can nước lên đỉnh núi để xây dựng công trình tri ân đồng đội. Với ông Hải, đó không chỉ là một công trình tưởng niệm mà còn là lời hứa thiêng liêng của những người còn sống đối với người đã nằm lại chiến trường.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải là người lính Sư đoàn 320, từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường.

Hơn 30 năm qua, ông Hải cùng các đồng đội trong Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh duy trì nhiều hoạt động nghĩa tình như thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng nhà bia tưởng niệm, tổ chức các hoạt động tri ân tại những địa danh lịch sử.

Không chỉ gắn bó với công tác đền ơn đáp nghĩa, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.