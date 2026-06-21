Đức 'vẽ' bầu trời, Macao kể 'Tây du ký' bằng pháo hoa trên sông Hàn

TPO - Tối 20/6, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) tiếp tục đưa hàng vạn khán giả bước vào đêm tranh tài thứ tư với chủ đề “Sáng tạo”, chứng kiến cuộc so tài giữa hai đội pháo hoa đến từ Đức và Macao (Trung Quốc).

Nếu ba đêm thi trước lần lượt kể những câu chuyện về thiên nhiên, di sản và văn hóa, thì đêm Sáng tạo mở ra không gian nghệ thuật - nơi những ý tưởng táo bạo được hiện thực hóa bằng ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại.

Hai đội Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Macao, Trung Quốc) mang đến hai màu sắc đối lập nhưng cùng hướng tới việc chinh phục khán giả bằng những giới hạn mới của nghệ thuật pháo hoa.

Đội Đức biến bầu trời bên sông Hàn thành một “bức tranh ánh sáng” khổng lồ. Ảnh: DQ.

Lần đầu góp mặt tại DIFF, đội pháo hoa Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) gây ấn tượng với màn trình diễn mang tên Pyrographics, biến bầu trời bên sông Hàn thành một “bức tranh ánh sáng” khổng lồ.

Với bề dày hơn 150 năm kinh nghiệm, đại diện nước Đức phát huy thế mạnh về kỹ thuật, độ chính xác và khả năng đồng bộ giữa âm nhạc với từng hiệu ứng pháo hoa.

Những chùm pháo hoa rực rỡ.

Những chùm pháo liễu vàng, pháo vương miện, cọ bạc hay các hiệu ứng tách sao nhiều tầng liên tục được triển khai, tạo nên những lớp ánh sáng giàu chiều sâu và tính tạo hình. Cùng với đó, nền nhạc rock, electronic và nhạc phim hiện đại góp phần đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào, mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Màn trình diễn mãn nhãn của đội pháo hoa Đức.

Trong khi đó, Apple Pyrotechnics Co., Ltd của Macao (Trung Quốc) lại lựa chọn cách kể chuyện đậm chất điện ảnh với tác phẩm Celestial Journey to the West (Tây Du Thiên Giới).

Màn trình diễn đậm chất điện ảnh với tác phẩm Celestial Journey to the West (Tây Du Thiên Giới) của đội Macao (Trung Quốc).

Lấy cảm hứng từ kiệt tác Tây du ký, đội Macao đưa khán giả bước vào hành trình thần thoại được tái hiện bằng âm nhạc giao hưởng, nhạc điện tử cùng những hiệu ứng pháo hoa mặt nước đặc sắc.

Các hiệu ứng pháo hình quạt, pháo chuyển màu, thác sáng và những chùm pháo vàng rủ phản chiếu xuống mặt sông Hàn đã tạo nên khung cảnh huyền ảo, tái hiện thế giới thần tiên đầy màu sắc.

Sự kết hợp giữa yếu tố kể chuyện và kỹ thuật trình diễn hiện đại giúp phần thi của đội Macao (Trung Quốc) nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Các hiệu ứng pháo hình quạt, pháo chuyển màu, thác sáng và những chùm pháo vàng rủ phản chiếu xuống mặt sông Hàn đã tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Không chỉ là cuộc đua về kỹ thuật, đêm Sáng tạo còn là màn đối đầu giữa hai trường phái nghệ thuật khác biệt.

Nếu đội Đức chinh phục người xem bằng sự chuẩn xác, hiện đại và tư duy trình diễn mang tính công nghệ cao, thì đội Macao (Trung Quốc) lại đặt cảm xúc, trí tưởng tượng và yếu tố kể chuyện làm trung tâm.

Khán giả được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa đa sắc màu, rực sáng bầu trời đêm của đội Macao (Trung Quốc).

Sau bốn đêm thi thành công, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của lễ hội pháo hoa hàng đầu khu vực, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sôi động của mùa hè và thu hút đông đảo du khách.