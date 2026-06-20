Đưa cuộc chiến AI lên sóng truyền hình

TPO - "AI thực chiến" 2026 khởi động với mục tiêu tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng trí tuệ nhân tạo xuất sắc của Việt Nam, giải thưởng cao nhất là 1 tỷ đồng tiền mặt cùng cơ hội nhận học bổng, khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD.

AI thực chiến do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) phối hợp triển khai. Chương trình được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các chính sách phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược của quốc gia.

Sau mùa đầu tiên thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ với hơn 10 triệu lượt theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình và hàng triệu lượt tương tác trên nền tảng số, AI thực chiến 2026 được kỳ vọng tiếp tục trở thành sân chơi quy mô lớn dành cho các tài năng AI trên cả nước.

Ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - phát biểu tại buổi phát động cuộc thi AI thực chiến 2026.

Phát biểu tại buổi phát động cuộc thi diễn ra vào ngày 19/6, ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - cho biết AI thực chiến 2026 sẽ được mở rộng quy mô, tập trung vào các bài toán thực tiễn trong giáo dục, văn hóa và phát triển xã hội.

"Chúng tôi sẽ đổi mới cách thức thể hiện để chương trình truyền hình tiếp cận tốt hơn, gần gũi hơn góp phần nâng cao dân trí. Hệ thống mentor được tăng cường để đồng hành huấn luyện thí sinh, giúp các em hội tụ đức, tài, phát triển sản phẩm AI nhân văn, vì cộng đồng", ông Đỗ Đức Hoàng nêu.

Trở lại với mùa 2, AI thực chiến thiết kế theo hình thức gameshow truyền hình với nhiều vòng thi có độ khó tăng dần. Mỗi đội thi gồm tối đa 3 thành viên, trải qua các thử thách từ kiến thức nền tảng đến khả năng ứng dụng AI vào thực tế.

AI thực chiến 2026 được thiết kế theo hình thức gameshow truyền hình với nhiều vòng thi có độ khó tăng dần.

Một trong những trọng tâm của cuộc thi là nâng cao nhận thức về dữ liệu sạch và phát triển AI vì cộng đồng. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ hỗ trợ các nguồn dữ liệu chuyên sâu phục vụ thi đấu, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn dữ liệu.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm đội chiến thắng, chương trình năm nay còn triển khai các hoạt động huấn luyện, workshop và ươm tạo dự án nhằm hỗ trợ những ý tưởng tiềm năng phát triển lâu dài.

Theo kế hoạch, vòng sơ loại sẽ diễn ra trong tháng 7/2026. Vòng chung khảo được tổ chức vào tháng 8, tiếp theo là vòng bán kết từ tháng 9 đến tháng 10. Chung kết diễn ra trong hai tháng cuối năm 2026 và gala trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp vào tháng 1/2027.

AI thực chiến 2026 gây ấn tượng với giải thưởng tiền tỷ.

Điểm nhấn của mùa giải là hệ thống giải thưởng quy mô lớn. Bên cạnh giải Nhất trị giá 1 tỷ đồng cùng cơ hội nhận hỗ trợ trị giá 1 triệu USD, cuộc thi còn trao một giải Nhì trị giá 300 triệu đồng, hai giải Ba trị giá 150 triệu đồng mỗi giải và nhiều giải phụ dành cho các ý tưởng, dự án nổi bật trong lĩnh vực AI.

Theo ban tổ chức, phần thưởng không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn tạo nguồn lực để các nhóm tiếp tục phát triển sản phẩm, nghiên cứu công nghệ và thương mại hóa các giải pháp tiềm năng. Đây được xem là cách tiếp cận khác biệt, hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng nhân tài thay vì chỉ dừng lại ở một cuộc thi ngắn hạn.

Ngoài việc đánh giá năng lực kỹ thuật, cuộc thi còn đề cao yếu tố trách nhiệm trong phát triển trí tuệ nhân tạo. Các sản phẩm tham gia phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, bảo mật dữ liệu và hướng tới các giá trị phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức cho rằng đây là điều kiện cần thiết để AI phát triển bền vững trong tương lai.