Nét Huế Hà Nội Giành Giải Đặc Biệt Tại hội thi ẩm thực chay Huế mở rộng 2026

Giữa hàng chục tác phẩm giàu tính sáng tạo, Chuỗi Nhà hàng Nét Huế Hà Nội đã tạo nên dấu ấn đặc biệt với tác phẩm mang chủ đề "Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình", xuất sắc chinh phục Hội đồng Giám khảo để vinh dự nhận Giải Đặc biệt – giải thưởng cao nhất của hội thi.

Ngày 26 tháng 5 năm 2026, trong không khí trang nghiêm của mùa Phật đản và chuỗi hoạt động đặc sắc thuộc Festival Huế 2026, Hội thi “Ẩm thực chay Huế mở rộng 2026” đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu sắc, quy tụ 27 đội thi đến từ các khách sạn, nhà hàng, cơ sở du lịch – ẩm thực cùng nhiều nghệ nhân tài hoa trên khắp cả nước.

Giữa hàng chục tác phẩm giàu tính sáng tạo, Chuỗi Nhà hàng Nét Huế Hà Nội đã tạo nên dấu ấn đặc biệt với tác phẩm mang chủ đề "Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình", xuất sắc chinh phục Hội đồng Giám khảo để vinh dự nhận Giải Đặc biệt – giải thưởng cao nhất của hội thi.

Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật và tinh thần nhân văn của nền ẩm thực chay Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao giải Đặc biệt cho đội thi xuất sắc nhất. Chuỗi Nhà Hàng Nét Huế HÀ Nội

Một mâm cỗ chay kể câu chuyện về đất nước Việt Nam

Ẩm thực không chỉ là hương vị, ẩm thực còn là văn hóa, là ký ức, là câu chuyện của một dân tộc được kể bằng ngôn ngữ của tình yêu thương.

Với chủ đề "Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình", đội ngũ đầu bếp Nét Huế đã lựa chọn cách kể một câu chuyện rất Việt Nam thông qua những nguyên liệu mộc mạc, gần gũi nhưng được nâng tầm bằng nghệ thuật trình bày tinh tế và chiều sâu ý nghĩa.

Ngay trung tâm bàn tiệc là món Chả Cốm Hồn Việt An Nhiên, được tạo hình theo dáng chữ S của đất nước Việt Nam.

Hình ảnh ấy như lời nhắc nhớ về non sông gấm vóc, về lịch sử, văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc. Bao quanh bản đồ Việt Nam là sắc xanh của thiên nhiên, sắc hồng của hoa sen và những gam màu tươi sáng của cuộc sống, tạo nên một tổng thể hài hòa, trang trọng nhưng gần gũi.

"Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình" không chỉ là một mâm cỗ chay, mà còn là lời cầu nguyện cho một Việt Nam thanh bình, thịnh vượng và tràn đầy yêu thương.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của tác phẩm là hình ảnh hoa sen xuất hiện xuyên suốt trong không gian trưng bày.

Những đóa sen trắng tinh khôi được sắp đặt khéo léo bên cạnh các món ăn như một biểu tượng của sự thanh cao, giác ngộ và lòng từ bi.

Bốn đóa sen của món Liên Hoa Khai Tâm tượng trưng cho bốn phương trời, gửi gắm thông điệp về sự hòa hợp, yêu thương và những điều tốt đẹp lan tỏa đến muôn nơi.

Khi từng món ăn đều mang một triết lý sống

Điểm đặc biệt của tác phẩm dự thi không nằm ở sự cầu kỳ mà nằm ở chiều sâu tư tưởng. Mỗi món ăn xuất hiện trên bàn tiệc đều mang theo một thông điệp riêng.

Vạn Lộc Viên Mãn là lời cầu chúc bình an, may mắn và hạnh phúc.

Cơm Ngọc Bích Hương Thiền với sắc xanh tự nhiên nổi bật trên nền nấm và ngũ cốc tượng trưng cho sự giao hòa giữa trời đất và thiên nhiên.

Những gam màu rực rỡ của rau củ đại diện cho sức sống, sự sinh sôi và những điều tốt lành đang nảy nở trong cuộc sống.

Hội thi năm nay có sự tham gia của nhiều giám khảo uy tín trong lĩnh vực ẩm thực.

Giữa không gian ngập tràn sắc sen là món Sa Bà Viên Giác, một trong những món ăn nhận được nhiều lời khen từ Hội đồng Giám khảo. Những khoanh sa kê mềm dẻo bao bọc phần nhân chay được hầm chậm trong nước dừa, mang đến vị ngọt thanh tự nhiên và cảm giác nhẹ nhàng, an nhiên. Đi cùng là hình ảnh đôi chim hòa bình hướng về đóa sen nở rộ ở trung tâm tác phẩm.

Chi tiết nghệ thuật ấy không chỉ làm tăng giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện khát vọng về một cuộc sống bình yên, nhân ái và tràn đầy yêu thương.

Khép lại hành trình vị giác là tháp tráng miệng Tam Bảo Liên Hoa. Sự kết hợp giữa cốm xào Hà Nội, bánh xu xê truyền thống và chè khoai tía hạt sen Huế cốt dừa đã tạo nên sự giao thoa thú vị giữa các vùng miền trên dải đất hình chữ S. Bên cạnh đó là những chén trà sen Huế thanh khiết, như một lời mời gọi thực khách chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của văn hóa Việt Nam.

Người làm nghề bằng trái tim

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động tại hội thi là phần thuyết trình của đại diện Chuỗi Nhà hàng Nét Huế Hà Nội.

Với giọng nói chân thành và đầy cảm xúc, chị Trần Thị Nga chia sẻ: "Ước muốn lớn nhất của chúng tôi không chỉ là phục vụ món ăn mà là phục vụ bằng trái tim. Chúng tôi mong những món chay dưỡng lành này sẽ gieo thêm những hạt mầm bình an đến với cộng đồng."

Điều đặc biệt hơn cả là chia sẻ về sự gặp gỡ giữa các giá trị tinh thần.

Dù là người theo đạo Thiên Chúa, chị vẫn dành trọn sự tôn kính đối với mùa Phật Đản, bởi theo chị, mọi đức tin đều hướng con người đến điều thiện, lòng nhân ái và tình yêu thương.

Chính sự chân thành ấy đã chạm đến cảm xúc của nhiều người tham dự.

Giải thưởng cho sự sáng tạo và tâm huyết

Sau quá trình đánh giá nghiêm túc về ý tưởng, kỹ thuật chế biến, tính nghệ thuật, giá trị dinh dưỡng và thông điệp văn hóa, Ban Tổ chức đã trao Giải Đặc biệt cho tác phẩm "Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình".

Đây không chỉ là thành tích đáng tự hào của tập thể Chuỗi Nhà hàng Nét Huế Hà Nội mà còn là sự ghi nhận dành cho những người đang âm thầm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Khép lại Hội thi Ẩm thực Chay Huế mở rộng 2026, điều còn đọng lại không chỉ là những món ăn đẹp mắt hay những giải thưởng danh giá.

Đó còn là những câu chuyện về lòng nhân ái, về tình yêu quê hương, về khát vọng hòa bình và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua từng thế hệ.

Với "Long Hoa Hội Tụ – Đất Nước An Bình", Nét Huế Hà Nội đã chứng minh rằng một món ăn không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn có thể chạm đến trái tim con người. Và đó cũng chính là vẻ đẹp lớn nhất của ẩm thực Việt Nam.