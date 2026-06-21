‘Huyền thoại Mẹ’ và khát vọng hòa bình từ nhạc Trịnh

TPO - Không chỉ là đêm nhạc tưởng niệm 25 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Mẹ” diễn ra tối 20/6 tại Quảng trường Bảo Ninh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) còn đưa công chúng trở về với những giá trị nhân văn bền vững, nơi hình tượng người mẹ trở thành biểu tượng của yêu thương, hy sinh và khát vọng hòa bình.

Từ hình tượng Mẹ đến thông điệp hòa bình

Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội vì hòa bình 2026, đêm nhạc Huyền thoại Mẹ được xây dựng như một bản trường ca giàu cảm xúc về tình mẫu tử, quê hương và khát vọng hòa hợp dân tộc.

Huyền thoại Mẹ được xây dựng như bản trường ca giàu cảm xúc.

Điểm nhấn của chương trình là việc lựa chọn hình tượng người mẹ làm chủ đề xuyên suốt. Trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người mẹ không chỉ hiện diện với tình yêu thương vô điều kiện mà còn mang dáng hình của quê hương, đất nước, nơi đã trải qua những năm tháng chiến tranh với biết bao mất mát và hy sinh.

Thông qua ba chương nghệ thuật gồm Mẹ trong miền ký ức, Vòng tay yêu thương và Khát vọng hòa bình - Hãy yêu nhau đi, chương trình dẫn dắt khán giả đi từ những ký ức chiến tranh đến các thông điệp về lòng bao dung, sự sẻ chia và tình yêu thương giữa con người với con người.

Không gian sân khấu được thiết kế theo hình thức sử thi - tự sự, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh nghệ thuật để kể câu chuyện về những người mẹ Việt Nam đã âm thầm gánh chịu đau thương, nuôi dưỡng sự sống và gìn giữ niềm tin cho các thế hệ.

Không gian sân khấu được thiết kế theo hình thức sử thi - tự sự, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh nghệ thuật.

Bà Nguyễn Thị An (60 tuổi, phường Đồng Hới) cho biết những ca khúc viết về mẹ của Trịnh Công Sơn luôn khiến bà xúc động. “Tôi từng chứng kiến những mất mát của chiến tranh nên càng thấm thía giá trị của hòa bình. Mỗi lần nghe nhạc Trịnh, tôi lại nghĩ đến những người mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân, hạnh phúc riêng để đất nước có được cuộc sống bình yên hôm nay” - bà Lan chia sẻ.

Sức sống vượt thời gian của nhạc Trịnh

Hai mươi lăm năm sau ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, âm nhạc của ông vẫn giữ nguyên sức sống trong lòng công chúng.

Những sáng tác của ông không chỉ chạm đến thế hệ từng đi qua chiến tranh mà còn tìm được sự đồng cảm từ lớp khán giả trẻ.

Điều đặc biệt là những sáng tác của ông không chỉ chạm đến thế hệ từng đi qua chiến tranh mà còn tìm được sự đồng cảm từ lớp khán giả trẻ. Những triết lý về tình yêu, sự bao dung, thân phận con người và khát vọng hòa bình vẫn còn nguyên giá trị trong xã hội hiện đại.

Anh Trần Minh Hải, giáo viên tại phường Đồng Hới, cho rằng chính chiều sâu tư tưởng đã tạo nên sức hấp dẫn lâu bền cho nhạc Trịnh. “Âm nhạc của Trịnh Công Sơn không khơi gợi hận thù mà hướng con người đến sự thấu hiểu và hòa giải. Khi những ca khúc ấy vang lên trong không gian của Lễ hội vì hòa bình, thông điệp nhân văn càng trở nên sâu sắc hơn” - anh Hải nói.

Bên cạnh những khán giả nhiều năm gắn bó với nhạc Trịnh, đêm nhạc còn thu hút đông đảo người trẻ. Nhiều người biết đến các tác phẩm của Trịnh Công Sơn qua những bản phối mới, nhưng vẫn bị cuốn hút bởi chiều sâu cảm xúc và các giá trị nhân văn mà âm nhạc của ông chuyển tải.

Đêm nhạc thu hút nhiều tầng lớp, lứa tuổi khán giả.

Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình Nguyễn Thu Hằng chia sẻ những ca từ của Trịnh Công Sơn giúp người nghe sống chậm lại giữa nhịp sống hiện đại.

“Dù ở độ tuổi nào, mọi người cũng có thể tìm thấy cảm xúc của mình trong nhạc Trịnh. Những bài hát ấy khiến chúng ta biết yêu thương nhiều hơn và trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống” - Hà chia sẻ.

Âm nhạc kết nối các thế hệ

Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Khánh Ly, Đức Tuấn, Thu Minh, Hà Lê cùng tiếng saxophone giàu cảm xúc của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Huyền thoại Mẹ không đơn thuần là chương trình nghệ thuật tưởng niệm.

Từ hình tượng người mẹ đến khát vọng hòa bình, từ ký ức chiến tranh đến những suy ngẫm về cuộc sống hôm nay, đêm nhạc đã tạo nên một hành trình cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ khán giả.

Mẹ Suốt - một hình tượng Anh hùng bên dòng Nhật Lệ cũng được vinh danh tại chương trình.

Trong không gian của Quảng Trị, vùng đất từng hứng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh nhưng cũng là biểu tượng của khát vọng hòa bình và hòa hợp dân tộc, những giai điệu của Trịnh Công Sơn một lần nữa được cất lên như lời nhắc nhở về giá trị của tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Hai mươi lăm năm sau ngày người nhạc sĩ tài hoa ra đi, âm nhạc của ông vẫn tiếp tục sống trong lòng công chúng, như chính thông điệp mà ông từng gửi gắm: Hãy yêu nhau đi, khi cuộc đời vẫn còn cần những vòng tay nhân ái để chữa lành những vết thương của quá khứ và vun đắp cho một tương lai hòa bình.

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