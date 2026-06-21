Chị đăng quang hoa khôi, em là á khôi gây tranh cãi

TPO - Kết quả chung cuộc của Miss Cosmo TPHCM 2026 đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp khi hai chị em Lệ Nam và Nam Em lần lượt được xướng tên ở vị trí cao nhất cuộc thi.

Chung kết Miss Cosmo TPHCM 2026 đã diễn ra với kết quả ngôi vị hoa khôi thuộc về Nguyễn Thị Lệ Nam và á khôi thuộc về Nguyễn Thị Lệ Nam Em.

Trong khi nhiều khán giả cho rằng đây là thành quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực và sức hút của hai người đẹp vẫn có không ít ý kiến trái chiều khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Nam Em giành giải á khôi, Lệ Nam đăng quang hoa khôi tại Miss Cosmo TPHCM.

Trước khi tham gia cuộc thi, cả hai đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, từng xuất hiện tại các sân chơi nhan sắc, chương trình truyền hình và các sự kiện giải trí lớn. Mức độ nhận diện cao giúp họ sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể, đồng thời tạo ra lợi thế nhất định về kỹ năng trình diễn, ứng xử trước công chúng và khả năng thu hút truyền thông.

Nhóm khán giả ủng hộ cho rằng việc Lệ Nam, Nam Em giành giải cao là xứng đáng vì việc những người đẹp có kinh nghiệm và tên tuổi đạt thành tích cao ở các cuộc thi sắc đẹp không phải điều quá bất ngờ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tranh cãi về kết quả do Lệ Nam và Nam Em từng nhiều lần trở thành tâm điểm bị chỉ trích của giới truyền thông với những phát ngôn, hành động bị đánh giá là thiếu chuẩn mực.

Nguyễn Thị Lệ Nam, 30 tuổi, cao 1,75 m, có em gái song sinh là Nam Em (Nguyễn Thị Lệ Nam Em). Lệ Nam từng tham gia nhiều cuộc thi như Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, The Face, Hoàn vũ Việt Nam 2022 (vào top 10)...

Lệ Nam từng bị chỉ trích vì nói dừng chân ở top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 do nhận mình là bisexual (người song tính). Sau đó, cô phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân.

Nam Em từng giành giải Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, sau đó thi Miss Earth và lọt vào top 8. Cô tiếp tục tham gia Miss World Vietnam 2022 và vào top 10. Nhiều năm gần đây, hình ảnh của Nam Em gắn liền với tiêu cực trên mạng xã hội.

Tháng 3/2024, sau buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM), Nam Em bị xử phạt 37,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong dư luận. Ngày 9/4/2024, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tiếp tục mời Nam Em làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng với tình tiết tăng nặng.

Ngoài những tranh cãi trong quá khứ, việc hai chị em cùng đạt thứ hạng cao nhất trong một cuộc thi cũng tạo nên tranh luận trên mạng xã hội.

Miss Cosmo TPHCM 2026 là cuộc thi mới, nhằm tìm kiếm đại diện cho TPHCM để tham gia cuộc thi cấp quốc gia Miss Cosmo Vietnam.