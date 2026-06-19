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Nghệ An sắp có khu công nghiệp hơn 2.100 tỷ đồng

Thu Hiền

TPO - UBND tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc với tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng, quy mô hơn 170 ha tại Khu kinh tế Đông Nam.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc.

Theo đó, dự án tại xã Tân Châu, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Dự án có diện tích khoảng hơn 170 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh.

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Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc.

Dự án được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 quy mô 100 ha, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2027 và xây dựng hạ tầng đến cuối năm 2028. Giai đoạn 2 có diện tích 74,65 ha, triển khai từ năm 2028 và hoàn thành vào giữa năm 2030.

Theo quyết định của UBND tỉnh, nhà đầu tư phải dành tối thiểu 5 ha đất công nghiệp hoặc ít nhất 3% diện tích đất công nghiệp của dự án để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê lại theo quy định.

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Khu công nghiệp Thọ Lộc có tổng diện tích 780 ha, gồm hai phân khu Thọ Lộc A và Thọ Lộc B.

Hiện nay, tại phân khu Thọ Lộc A, các dự án của VSIP Nghệ An đang được triển khai. Việc đầu tư Khu công nghiệp Thọ Lộc B sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng toàn khu theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Thu Hiền
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