Đề xuất Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố được hưởng phụ cấp hơn 5 triệu đồng/tháng

TPO - Theo đề xuất, các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố được phụ cấp cao nhất 2 lần mức lương cơ sở.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐNĐ tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định mức phụ cấp hằng tháng của 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Theo đề xuất, đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ trở lên hoặc thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng mức phụ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở đối với Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận mức hỗ trợ là 1,6 lần.

Đề xuất Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố được hưởng phụ cấp hơn 5 triệu đồng/tháng

Các thôn, tổ dân phố còn lại mức phụ cấp là 1,6 lần lương cơ sở (với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng) và 1,1 lần với Trưởng ban Công tác mặt trận.

Theo quy định, từ 1/7 mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng. Như vậy, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp cao nhất 5.060.000 đồng/tháng.

Dự thảo Nghị quyết quy định 6 chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố gồm: Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố; Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi.

Theo đề xuất, với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên hoặc tổ dân phố có từ 1.000 hộ trở lên mức phụ cấp đối với chức danh Phó trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố là 0,8 lần lương cơ sở. Các chức danh còn lại mức phụ cấp là 0,3 lần lương cơ sở.

Các thôn, tổ dân phố còn lại mức phụ cấp lần lượt là 0,6 lần (với chức danh Phó thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố) và 0,2 lần mức lương cơ sở với các chức danh còn lại.

Ngoài ra, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng có thể kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách khác và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức hỗ trợ quy định.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, được tổ chức cuối tháng 6/2026.