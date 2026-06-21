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Pháp luật

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Đột kích quán cà phê tổ chức cá cược đá gà qua mạng, thu giữ nhiều súng đạn

Nguyễn Dũng

TPO - Trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TPHCM đã triệt xóa một tụ điểm cá cược đá gà qua mạng tại phường An Phú, đưa 22 đối tượng về làm việc, tạm giữ 7 người, thu hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và một dao tự chế tại hiện trường.

Clip công an triệt phá tụ điểm cá cược đá gà.

Tối 21/6, Công an TPHCM cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, lực lượng chức năng vừa triệt xóa một tụ điểm cá cược đá gà qua mạng tại phường An Phú.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lúc 13 giờ 45 phút ngày 18/6, lực lượng Công an kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú, phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức và tham gia cá cược các trận đá gà được phát trực tiếp từ các trường gà tại Thomo (Campuchia). Các đối tượng sử dụng điện thoại truy cập các nền tảng phát sóng, trực tiếp nhận kèo, thỏa thuận tỷ lệ cược và thanh toán tiền thắng thua ngay tại chỗ.

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Các đối tượng liên quan bị bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an đưa 22 đối tượng về trụ sở làm việc, thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, 1 máy tính bảng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và 1 dao tự chế. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số vũ khí để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Văn Thông (chủ quán cà phê) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; đồng thời tạm giữ 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thủy, Phạm Thanh Phong, Cao Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn và Bồ Tuấn Linh về hành vi “Đánh bạc”.

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Tang vật là nhiều súng và đạn bị thu giữ.

Theo Công an TPHCM, hoạt động đánh bạc hiện nay có xu hướng chuyển dịch mạnh sang môi trường mạng, lợi dụng các nền tảng phát trực tiếp từ nước ngoài để tổ chức cá cược trái phép. Tuy nhiên, mọi hành vi cá cược thắng thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Vụ việc là kết quả cụ thể trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TPHCM, thể hiện quyết tâm chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nguyễn Dũng
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