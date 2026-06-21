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Pháp luật

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Khởi tố 3 đối tượng sản xuất hơn 2 tấn miến giả ở Hưng Yên

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm", theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1973); Nguyễn Văn Luyện (SN 1965) và Phạm Thị Vân (SN 1968 - vợ của Luyện), cùng trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

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Bị can Phạm Thị Bích Ngọc bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Trước đó, ngày 18/5, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên), Công an phường Trà Lý và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm sản xuất, kinh doanh của hai hộ gia đình trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2 tấn sản phẩm miến có dấu hiệu bị làm giả cùng nhiều tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, không mua hàng hóa không bảo đảm chất lượng chỉ vì giá thành thấp. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật, đặt trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, không vì lợi nhuận mà thực hiện các hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn cho người dân và cộng đồng.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Chống hàng giả thực phẩm #Kiểm tra sản xuất giả mạo #Bảo vệ người tiêu dùng #Pháp luật về an toàn thực phẩm #Phòng chống sản xuất hàng giả

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