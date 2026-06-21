Phó Tổng thống Mỹ đặt ra 'ưu tiên hàng đầu' trước khi bước vào đàm phán với Iran

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt những bất đồng, đồng thời xử lý các điểm nóng liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và xung đột tại Li-băng.

Theo Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ, đoàn xe của ông Vance đã xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở Obbuergen, gần thành phố Lucerne, nơi dự kiến diễn ra các cuộc tiếp xúc giữa các bên.

Trước khi lên đường, ông Vance cho biết các ưu tiên hàng đầu của Mỹ gồm thiết lập khuôn khổ đàm phán, đạt tiến triển về vấn đề hạt nhân Iran và thúc đẩy thực thi lệnh ngừng bắn tại Li-băng.

"Chúng ta sẽ có một ban lãnh đạo chính trị cấp cao ở cấp cao nhất, trong khi các nhóm kỹ thuật sẽ tiếp tục làm việc tại hiện trường', ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết ông chỉ lưu lại Thụy Sĩ trong "một hoặc hai ngày", song kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tạo ra bước tiến đáng kể, đặc biệt liên quan đến việc xử lý vật liệu hạt nhân của Iran.

Ông Vance cho biết, một trong những ưu tiên là đạt được tiến triển trong thỏa thuận ngừng bắn ở Li-băng, đồng thời lưu ý rằng tình hình này là "một vấn đề sẽ phải liên tục quản lý".

"Đó là hai vấn đề lớn mà chúng ta sẽ tập trung vào. Tôi chắc chắn phía Iran cũng sẽ có những vấn đề mà họ muốn thảo luận", ông nói.

Eo biển Hormuz, Li-băng vẫn là những điểm nóng

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những tranh cãi về tình hình tại eo biển Hormuz. Trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) khẳng định hoạt động vận tải thương mại vẫn diễn ra bình thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không áp phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn 60 ngày. Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington có thể xem xét thu phí nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Về phía Iran, ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ tối cao, cáo buộc Mỹ chưa thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai bên, đặc biệt là điều khoản ngừng bắn trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li-băng.

Ông lưu ý, chừng nào thỏa thuận chỉ tồn tại trên giấy tờ, dòng chảy năng lượng từ Trung Đông vẫn sẽ bị đình trệ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết phái đoàn Tehran sẽ gây sức ép để phía Mỹ thực hiện các cam kết đã đưa ra, đồng thời nhắc lại những nghi ngại của Iran về việc các thỏa thuận trước đây không được thực thi đầy đủ.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf dẫn đầu, cùng Ngoại trưởng Abbas Araqchi và nhiều quan chức cấp cao phụ trách an ninh, tài chính và năng lượng. Phía Mỹ ngoài ông Vance còn có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Giao tranh tại Li-băng phủ bóng đàm phán

Tình hình tại Li-băng tiếp tục là phép thử đối với tiến trình đối thoại Mỹ - Iran. Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, lực lượng phòng vệ dân sự Li-băng cho biết 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Israel tuyên bố các đòn tấn công nhằm đáp trả hoạt động quân sự của Hezbollah, trong khi phong trào này khẳng định sẽ không cho phép Israel "tự do hành động" trên lãnh thổ Li-băng.

Giới chức Israel nhấn mạnh nước này không phải là một bên trong thỏa thuận Mỹ - Iran và sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại các khu vực đang kiểm soát ở Li-băng. Quân đội Israel tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn nhưng vẫn hành động trước bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Israel hoặc lực lượng của nước này.

Truyền thông Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo quân đội ngừng bắn vào Li-băng, song không rút khỏi các khu vực đã kiểm soát.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Li-băng (NNA), máy bay chiến đấu và máy bay không người lái Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích tại miền nam Li-băng và thung lũng Bekaa, vốn được xem là thành trì của Hezbollah.

Một quan chức quân đội Israel cho biết Hezbollah đã phóng hơn 50 quả đạn pháo vào lực lượng Israel tại miền nam Li-băng trong đêm 20/6, buộc quân đội nước này phải triển khai các cuộc tấn công đáp trả.

Bộ Y tế Li-băng thống kê hơn 4.000 người đã thiệt mạng kể từ đầu đợt giao tranh mới hồi tháng 3, trong khi phía Israel cho biết ít nhất 32 binh sĩ và 4 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với Hezbollah.

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