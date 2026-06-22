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Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ hôm nay (22/6) là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, một số nơi vượt 40 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ cũng có nắng nóng cục bộ, chiều tối đề phòng mưa dông.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo nắng nóng còn tiếp tục ở miền Bắc trong các ngày 23-25/6. Từ 26/6, nắng nóng có dấu hiệu dịu dần.

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Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trong hôm nay (22/6).

Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này với cường độ đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm nay, khu vực này có thể có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Khánh Hoà - Bình Thuận cũ có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất Đà Nẵng đến Phú Yên cũ từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, Khánh Hoà - Bình Thuận cũ từ 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ cuối tuần này (27-28/6), nắng nóng ở miền Trung có thể dịu dần.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #thiên tai

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