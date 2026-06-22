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Mưa giông, gió mạnh làm tốc mái nhà dân, thổi bay biển quảng cáo ở Phú Thọ

Hà Hằng

TPO - Chiều tối 21/6, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa lớn kèm giông lốc và gió giật mạnh khiến nhà dân bị tốc mái, cây xanh gãy đổ và một số biển quảng cáo bị hư hỏng, đổ sập.

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Mái nhà dân ở xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ bị tốc mái trong cơn mưa giông.

Theo ghi nhận, khoảng từ 18h đến 21h cùng ngày, nhiều địa phương trong tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa giông diện rộng. Gió mạnh đã làm tốc mái một ngôi nhà dân ở xã Sơn Đông gây thiệt hại về tài sản.

Tại một số tuyến đường trên địa bàn Phường Vĩnh Phúc, nhiều cây xanh bị gãy cành, đổ ra đường. Biển quảng cáo cỡ lớn không chịu được sức gió đã bị cuốn bay. May mắn chưa ghi nhận thiệt hại về người.

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Biển quảng cáo và cây xanh tại một số tuyến đường ở phường Vĩnh Phúc bị gãy đổ.

Đại diện cơ quan khí tượng cho biết, đây là hình thái thời tiết cực đoan thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển mùa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, biển hiệu, mái che và hạn chế ra ngoài khi có mưa giông để đảm bảo an toàn.

Hà Hằng
#mưa giông #Phú Thọ #tốc mái #gió mạnh #biển quảng cáo #cây xanh #thời tiết cực đoan

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