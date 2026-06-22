Mưa giông, gió mạnh làm tốc mái nhà dân, thổi bay biển quảng cáo ở Phú Thọ

Theo ghi nhận, khoảng từ 18h đến 21h cùng ngày, nhiều địa phương trong tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa giông diện rộng. Gió mạnh đã làm tốc mái một ngôi nhà dân ở xã Sơn Đông gây thiệt hại về tài sản.
Tại một số tuyến đường trên địa bàn Phường Vĩnh Phúc, nhiều cây xanh bị gãy cành, đổ ra đường. Biển quảng cáo cỡ lớn không chịu được sức gió đã bị cuốn bay. May mắn chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Đại diện cơ quan khí tượng cho biết, đây là hình thái thời tiết cực đoan thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển mùa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, biển hiệu, mái che và hạn chế ra ngoài khi có mưa giông để đảm bảo an toàn.