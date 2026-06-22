Bộ phim vừa ra rạp đã phá vỡ kỷ lục

TPO - "Toy Story 5" có kinh phí sản xuất 250 triệu USD (hơn 6.000 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí tiếp thị. Phim có doanh thu toàn cầu lên 312 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu.

Câu chuyện đồ chơi thống trị phòng vé

Toy Story 5 đang thống trị phòng vé với doanh thu mở màn 160 triệu USD từ 4.425 rạp tại Bắc Mỹ, chính thức trở thành phim có màn ra mắt nội địa lớn nhất năm 2026, vượt qua Super Mario Galaxy Movie của Universal (131,7 triệu USD).

Tại thị trường quốc tế, tính đến tối 21/6, Toy Story 5 thu về 152 triệu USD, nâng doanh thu toàn cầu lên 312 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu. Bộ phim có kinh phí sản xuất 250 triệu USD, chưa bao gồm chi phí tiếp thị.

Toy Story 5 vừa ra rạp đã bùng nổ doanh thu.

Với phản hồi tích cực từ giới phê bình (94% trên Rotten Tomatoes) và khán giả (điểm A theo khảo sát CinemaScore), phim được dự đoán tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các gia đình trong thời gian tới.

Riêng tại Trung Quốc, bộ phim chiếm khoảng 30% thị phần phòng vé và trở thành tác phẩm hoạt hình có màn ra mắt lớn thứ hai của MPA kể từ năm 2020, chỉ xếp sau Zootopia 2.

Thời đại của đồ chơi kết thúc?

Trong Toy Story 5, một chủ đề mới xuất hiện, vừa ám ảnh vừa phù hợp với thời đại - sự biến mất của trò chơi tuổi thơ.

Cô bé Bonnie 8 tuổi, vẫn chơi cùng Jessie và chú ngựa Bullseye. Tuy nhiên, cô bé không thể kết bạn với những đứa trẻ khác trong khu phố. Lý do rất đơn giản: không ai còn chơi đồ chơi nữa. Tất cả đều dán mắt vào màn hình. Bộ phim xem sự xâm nhập của công nghệ như một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cách trẻ em kết nối với nhau.

“Thời đại của đồ chơi đã kết thúc!”, một món đồ chơi cũ kỹ bị bỏ quên than thở đầy tuyệt vọng.

Như thể đầu hàng trước thực tế đó, bố mẹ Bonnie mua cho cô bé chiếc máy tính bảng dành cho trẻ em mang tên Lilypad, được thiết kế với khung hình chú ếch màu xanh. Bonnie nhanh chóng bị cuốn hút khi phát hiện mình có thể kết bạn ngay lập tức thông qua các cuộc trò chuyện trực tuyến.

Chỉ trong vòng 15 phút, cô bé đã có một buổi hẹn gặp bạn mới.

Đồ chơi truyền thống đối mặt với thiết bị công nghệ.

Sự xuất hiện của thiết bị công nghệ Lilypad khiến các món đồ chơi cảm nhận được mối đe dọa chưa từng có. Trong mắt Woody và những người bạn, đây là biểu tượng cho thế giới mới đang dần thay thế vai trò của những món đồ chơi truyền thống.

Ban đầu, Lilypad giúp Bonnie kết nối với những cô bé khác trong nhóm nhảy mà cô tham gia. Nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên phức tạp khi Bonnie bắt đầu tiếp xúc với những áp lực xã hội quen thuộc của thời đại số. Đó là phân chia nhóm bạn, nỗi sợ bị cô lập và những lời chế giễu trong các cuộc trò chuyện trực tuyến.

Bonnie ngày càng dành nhiều thời gian cho màn hình và dần xa cách những món đồ chơi từng gắn bó với mình. Đối với Woody và Buzz, đó là tín hiệu báo động.

Chỉ sau thời gian ngắn, nhóm bạn mới của Bonnie - những cô bé 8 tuổi của thời đại mạng xã hội - chế giễu Bonnie vì vẫn còn gắn bó với đồ chơi.

Đạo diễn Andrew Stanton - người từng làm nên thành công của Wall-E - lần đầu tiên trực tiếp cầm trịch một phần phim Toy Story và tạo ra một tác phẩm có kết cấu nhiều lớp đầy tham vọng.

Bộ phim liên tục đặt ra câu hỏi liệu đồ chơi truyền thống và công nghệ mới có thể cùng tồn tại hay không.

Thay vì xây dựng câu chuyện như cuộc đối đầu đơn giản giữa phe thiện là đồ chơi và phe ác là màn hình công nghệ, Toy Story 5 không xem công nghệ như kẻ thù. Bộ phim coi đó là một vùng không gian mới trong vũ trụ tuổi thơ.

Cốt truyện tuy phức tạp nhưng cuối cùng vẫn quy về mục tiêu rất đơn giản. Jessie và các đồng đội cố gắng sắp xếp để Bonnie và những đứa trẻ gắn bó với thế giới thực có thể chơi cùng nhau.

Tuyến truyện chính xoay quanh Lilypad và sự phụ thuộc ngày càng lớn của Bonnie vào màn hình mang tính thời sự và có thiện ý rõ ràng. Tuy nhiên, phim vẫn bộc lộ điểm yếu ở cách triển khai thiếu bất ngờ.

Phim sớm hé lộ các nút cảm xúc quan trọng, khiến khán giả dễ dàng đoán trước hướng phát triển câu chuyện. Dù các chủ đề về tình bạn trong thời đại số rất đáng quan tâm, cái kết lại tạo cảm giác tất yếu từ khá sớm.

Bộ phim liên tục đặt ra câu hỏi liệu đồ chơi truyền thống và công nghệ mới có thể cùng tồn tại hay không, nhưng chưa thực sự thử thách hay đào sâu vấn đề này.

Trong khi đó, tuyến truyện song song xoay quanh nhóm Buzz Lightyear bị mắc kẹt trong chế độ trình diễn sản phẩm lại hấp dẫn hơn. Buzz Lightyear trôi dạt khắp nơi, đi tìm ý nghĩa tồn tại.

Câu hỏi về mục đích tồn tại của một món đồ chơi được bộ phim khai thác sâu sắc hơn nhiều so với những gì tuyến truyện chính thể hiện. Quan niệm rằng đồ chơi sinh ra chỉ để phục vụ trẻ em dần được nhìn nhận dưới góc độ u tối hơn, với những khái niệm như sự lỗi thời, bị bỏ rơi hay nỗi sợ âm thầm khi bị cất vào kho và lãng quên mãi mãi.

Đặc biệt, các phân đoạn xoay quanh sự cô đơn và chờ đợi mang đến sắc thái suy tư hiếm thấy. Đây là những chủ đề khá nặng nề đối với một bộ phim thiếu nhi, nhưng cũng là điều mà Toy Story từng nhiều lần chạm tới.

Chính trong những khoảnh khắc mang tính triết lý ấy, Toy Story 5 trở nên sống động nhất. Tuyến truyện của nhóm Buzz Lightyear hé lộ tiềm năng của một tác phẩm sâu sắc hơn, nơi bản sắc không còn bị giới hạn bởi chức năng được lập trình sẵn.

Ngược lại, câu chuyện trung tâm giữa Jessie và Bonnie dù dễ đồng cảm hơn lại khá an toàn, đi theo mô-típ quen thuộc của thương hiệu, với những yếu tố chia ly, hiểu lầm và đoàn tụ.

Thương hiệu tỷ đô vẫn ăn khách

Dẫu vậy, Toy Story 5 vẫn là một bộ phim được thực hiện chắc tay và đủ sức cuốn hút. Đạo diễn kỳ cựu của Pixar Andrew Stanton duy trì nhịp kể chuyện mạch lạc và khả năng truyền tải cảm xúc vốn là thế mạnh của loạt phim.

Toy Story 5 tạo được sức nặng từ ý tưởng cốt lõi. Bộ phim cho thấy vui chơi không chỉ là một hình thức giải trí, mà còn là cách trẻ em tìm hiểu thế giới.

Dàn diễn viên lồng tiếng tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của mình, trong khi phần nhạc của Randy Newman mang đến những cảm xúc quen thuộc gắn liền với thương hiệu, cân bằng giữa hoài niệm và sự tươi mới.

Sức hút phòng vé của Toy Story 5 cũng cho thấy thương hiệu này vẫn còn rất mạnh.

Các nhân vật phụ góp phần làm phong phú thế giới phim, dù chưa có gương mặt mới nào đạt được sức ảnh hưởng như những nhân vật từng xuất hiện ở các phần trước.

Nhìn chung, Toy Story 5 thành công hơn với vai trò một chương tiếp nối của vũ trụ quen thuộc hơn là một bước ngoặt táo bạo cho thương hiệu. Bộ phim sở hữu đủ sự ấm áp, hài hước và chân thành để làm hài lòng khán giả lâu năm, nhưng hiếm khi mang lại cảm giác bất ngờ và thường quay trở lại những công thức kể chuyện quen thuộc.

Sức hút phòng vé của Toy Story 5 cũng cho thấy thương hiệu này vẫn còn rất mạnh.