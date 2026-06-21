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Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn đột quỵ, qua đời ở tuổi 53

Ngọc Ánh

TPO - Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn - gương mặt quen thuộc trong làng nhạc rock tại Hà Nội - qua đời hôm 20/6 vì đột quỵ.

Theo thông tin từ gia đình, rocker Lê Anh Tuấn - còn được gọi với tên thân mật trong giới nghệ sĩ là Tuấn Evil, Tuấn Polygon - đã qua đời lúc 10h40 sáng 20/6, hưởng thọ 53 tuổi.

Lễ viếng tổ chức lúc 7h sáng 25/6 tại Nhà tang lễ thành phố (Phùng Hưng, Hà Nội). Gia đình cho biết không nhận phúng điếu.

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Rocker Lê Anh Tuấn qua đời hôm 20/6.

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1974, được coi là biểu tượng của nhạc rock và nhạc sống nói chung ở Hà Nội. Năm 2010, anh sáng lập phòng trà Polygon Musik - tụ điểm của nhạc rock Hà thành với các đêm diễn của Microwave, Bức tường, Ngũ cung, Re-cycle.

Plygon Musik từng đóng cửa, sau đó "hồi sinh" tại Complex 01 (Tây Sơn, Hà Nội) và duy trì hoạt động đến hiện tại. Anh Lê Anh Tuấn còn là người vẽ bìa album Ngày khác cho nhóm Bức tường và bìa album phòng thu đầu tiên của nhóm BuratinoX.

Trước sự ra đi của anh Lê Anh Tuấn, đại diện nhóm Bức tường nói lời tiễn biệt: "Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người xung quanh. Những tình cảm anh dành cho Bức Tường, cho rock Việt sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi và những người đã từng biết anh".

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Kỷ niệm của nam nghệ sĩ cùng nhóm Bức tường.

Ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết nghệ sĩ Anh Tuấn mất vì đột quỵ. "Anh Tuấn Plygon mất rồi, khi tôi còn chưa quay lại làm show nào với anh sau mini show Bộ đội năm ngoái. Vô thường thế là cùng", nữ nghệ sĩ xót xa.

Ca sĩ Giang Trang cũng bày tỏ sự biết ơn khi đàn anh đã có mặt, "cháy" hết mình cùng cô những đêm biểu diễn nhạc rock đầu tiên. Anh cũng động viên nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, chăm chỉ tổ chức các đêm diễn.

Ngọc Ánh
#Lê Anh Tuấn #rock Việt #Polygon Musik #Bức Tường #âm nhạc Việt

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