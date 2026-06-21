Lệ phí visa Nhật Bản tăng gấp 5 lần từ ngày 1/7

TPO - Lệ phí visa Nhật Bản sẽ thay đổi từ ngày 1/7. Đây là đợt điều chỉnh phí visa đầu tiên của Nhật Bản sau 48 năm.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tăng lệ phí thị thực (visa) đối với người nước ngoài. Quyết định được thông qua tại cuộc họp nội các hôm 19/6, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản điều chỉnh mức phí visa trong 48 năm, kể từ năm 1978.

Theo đó, lệ phí visa nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 yên (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 yên (khoảng 2,5 triệu đồng).

Phí visa nhập cảnh nhiều lần sẽ tăng từ 6.000 yên (khoảng 1 triệu đồng) lên 30.000 yên (khoảng 5,2 triệu đồng). Mức phí mới sẽ áp dụng đối với các hồ sơ nộp từ ngày 1/7.

Khách quốc tế ghé thăm Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Tripadvisor.

Giới chức cho biết việc điều chỉnh lệ phí nhằm phản ánh chi phí hành chính gia tăng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, gần với tiêu chuẩn chung của các quốc gia thuộc nhóm 7 nền kinh tế phát triển thế giới (G7).

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết mức phí mới được công bố sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố khác nhau. Ông Toshimitsu Motegi cũng cho rằng việc điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng đến làn sóng khách quốc tế đến Nhật Bản.

Tháng trước, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật nâng các loại lệ phí liên quan đến visa đối với người nước ngoài lên mức tối đa gấp 30 lần hiện nay.

Việc tăng phí sẽ giúp chính phủ có thêm nguồn thu để bù đắp chi phí hành chính phát sinh từ công tác quản lý số lượng người nước ngoài ngày càng gia tăng tại nước này.

Theo số liệu công bố ngày 17/6 của Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, nước này đón khoảng 3,56 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 5, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản hiện vẫn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, thu hút hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Chính phủ nước này đang đặt mục tiêu thúc đẩy ngành du lịch trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng trong thời gian tới.