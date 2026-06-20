Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Gia Lai:

Xem cá sấu dài hơn 30m bay lượn ở biển Quy Nhơn

Trương Định

TPO - Hàng trăm con diều nghệ thuật khổng lồ đồng loạt tung cánh trên bầu trời biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, thu hút đông đảo người dân và du khách chiêm ngưỡng.

tp-c_img-4167.jpg
Chiều 20/6, bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai trở nên sôi động khi hàng trăm cánh diều nghệ thuật khổng lồ sẵn sàng cất cánh trong khuôn khổ cuộc thi biểu diễn diều không xương, diều bầy.
tp-c_img-4158.jpg
tp-c_img-4188.jpg
Theo UBND phường Quy Nhơn, cuộc thi là một hoạt động nằm trong Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026, với sự tham gia của 12 đội diều trên cả nước, với gần 300 con diều.
tp-c_img-4143.jpg
Cuộc thi nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc đặc trưng của nghệ thuật diều. Đồng thời, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với địa phương.
tp-c_img-4206.jpg
tp-c_img-4208.jpg
Tham gia cuộc thi, câu lạc bộ diều Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), mang đến nhiều mẫu diều có kích thước lớn, thiết kế độc đáo. Trong đó, cặp diều hình cá sấu khổng lồ trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện trên bãi biển.
tp-c_img-4199.jpg
Anh Hà Hoàng Huy (31 tuổi, thành viên câu lạc bộ diều Cái Bè) cho biết, diều cá sấu với chiều dài 33m. Theo anh Huy, các đội tham gia năm nay đều chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều mẫu diều đẹp, sáng tạo và có quy mô lớn.
tp-c_img-4222.jpg
Diều cá sấu dài hơn 30m tung bay trên bầu trời biển Quy Nhơn.
tp-c_img-4172.jpg
tp-c_img-4176.jpg
tp-c_img-4187.jpg
Những con diều khổng lồ từ từ vươn mình lên không trung, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa biển trời Quy Nhơn.
tp-c_img-4191.jpg
Diều tạo hình những chú gấu khổng lồ tung bay trên biển trời Quy Nhơn.
tp-c_img-4146.jpg
tp-c_img-4168.jpg
Nhiều con diều có hình dáng sinh động như cá đuối, bạch tuộc, cá voi, ngựa... cũng được các câu lạc bộ diều trên cả nước mang đến Quy Nhơn. Mỗi cánh diều mang một màu sắc và phong cách riêng, thể hiện sự sáng tạo, công phu của các nghệ nhân.
tp-c_dji-20260620165528-0082-d.jpg
tp-c_img-4214.jpg
tp-c_img-4225.jpg
Đông đảo người dân, du khách tập trung về bờ biển Quy Nhơn để xem cuộc thi thả diều.
Trương Định
#diều nghệ thuật #Quy Nhơn #diều cá sấu #cuộc thi diều #du lịch Gia Lai #Năm du lịch Quốc gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe