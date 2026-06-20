Xem cá sấu dài hơn 30m bay lượn ở biển Quy Nhơn

TPO - Hàng trăm con diều nghệ thuật khổng lồ đồng loạt tung cánh trên bầu trời biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, thu hút đông đảo người dân và du khách chiêm ngưỡng.
Theo UBND phường Quy Nhơn, cuộc thi là một hoạt động nằm trong Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026, với sự tham gia của 12 đội diều trên cả nước, với gần 300 con diều.
Tham gia cuộc thi, câu lạc bộ diều Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), mang đến nhiều mẫu diều có kích thước lớn, thiết kế độc đáo. Trong đó, cặp diều hình cá sấu khổng lồ trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện trên bãi biển.
Những con diều khổng lồ từ từ vươn mình lên không trung, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa biển trời Quy Nhơn.
Nhiều con diều có hình dáng sinh động như cá đuối, bạch tuộc, cá voi, ngựa... cũng được các câu lạc bộ diều trên cả nước mang đến Quy Nhơn. Mỗi cánh diều mang một màu sắc và phong cách riêng, thể hiện sự sáng tạo, công phu của các nghệ nhân.
Đông đảo người dân, du khách tập trung về bờ biển Quy Nhơn để xem cuộc thi thả diều.