Gia Lai: Xem cá sấu dài hơn 30m bay lượn ở biển Quy Nhơn

TPO - Hàng trăm con diều nghệ thuật khổng lồ đồng loạt tung cánh trên bầu trời biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, thu hút đông đảo người dân và du khách chiêm ngưỡng.