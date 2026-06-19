Trung Quốc: Vì sao Đài Loan tặng tiền cho du khách?

TPO - Du khách nước ngoài từng đến Đài Loan (Trung Quốc) và quay trở lại đây du lịch sẽ được nhận khoản tiền 5.000 Đài tệ. Ngoài ra, họ sẽ được nhận thêm 3.000 Đài tệ nếu dẫn theo người đồng hành.

Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến triển khai chương trình ưu đãi lên tới 8.000 Đài tệ (khoảng 250 USD) dành cho du khách quốc tế quay trở lại, nhằm khuyến khích du khách quay lại nhiều lần và gia tăng lượng khách quốc tế.

Theo thông báo hôm 18/6 của cơ quan này, du khách nước ngoài từng đến Đài Loan và quay trở lại đây du lịch sẽ được nhận 5.000 Đài tệ tiền ưu đãi. Ngoài ra, họ sẽ được nhận thêm 3.000 Đài tệ nếu đi cùng một người đồng hành.

Ẩm thực là yếu tố khiến nhiều du khách muốn đến Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Taiwan News cho biết, Cục Du lịch Đài Loan sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình ưu đãi cho du lịch MICE (du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm) nhằm khuyến khích các hoạt động du lịch chuyên sâu và kinh doanh.

Trong bối cảnh nhu cầu khám phá các điểm đến quốc tế của du khách Việt ngày càng gia tăng, Đài Loan đang dần khẳng định sức hút nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng du lịch hiện đại, dịch vụ chất lượng và mức chi phí phù hợp.

Không chỉ là lựa chọn mới cho những chuyến xuất ngoại ngắn ngày, điểm đến này còn trở thành cái tên quen thuộc trong kế hoạch du lịch của nhiều người Việt.

Sức hấp dẫn của Đài Loan được phản ánh qua đà tăng trưởng tích cực của thị trường khách Việt. Dữ liệu từ Cục Du lịch Đài Loan cho thấy, trong năm 2025 có khoảng 426.000 lượt khách Việt Nam, tăng 15% so với năm 2024. Kết quả trên cho thấy xu hướng lựa chọn các hành trình quốc tế thuận tiện, an toàn và giàu trải nghiệm của du khách Việt đang ngày càng rõ nét.

Ẩm thực là yếu tố khiến nhiều du khách muốn đến Đài Loan trải nghiệm. Bánh tiêu nhân thịt, đậu hũ thối, mì bò Đài Bắc hay tiểu long bao, bánh dứa và trà sữa góp phần tạo nên hành trình đáng nhớ cho du khách muốn khám phá vùng đất này.