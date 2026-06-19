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Hàng không - Du lịch

Nhà hàng Hoa Mai – Nét vàng son trong hồn Việt

P.V

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Nhà hàng Hoa Mai tựa như một bức tranh trác tuyệt, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong từng đường nét kiến trúc. Khoác lên mình “chiếc áo hoàng tộc” với sắc vàng kim rực rỡ, không gian nơi đây không chỉ mang vẻ đẹp lộng lẫy mà còn ẩn chứa hồn Việt sâu sắc qua từng họa tiết, từng mảng trang trí mang đậm dấu ấn văn hóa.

Bước qua cổng chào, thực khách ngay lập tức bị cuốn vào thế giới của hoài niệm và nghệ thuật. Hình tượng “Mái đình” – biểu tượng của làng quê Việt Nam, cùng bộ phù điêu các cô gái ba miền, như lời mời gọi dịu dàng đưa ta về những miền ký ức xa xưa, nơi văn hóa dân gian hòa quyện trong từng hơi thở.

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Không gian bên trong là sự sắp đặt khéo léo của những đường nét hoài cổ. Những chiếc đèn lồng treo cao, được chế tác tỉ mỉ, phản chiếu ánh sáng lung linh lên những bức vách tre và tấm điêu khắc bằng đồng, khiến cả không gian như bừng sáng trong sắc màu huyền ảo. Những bức tranh tố nữ, họa tiết trống đồng tinh xảo hay những bộ bàn ghế mây tre mộc mạc – tất cả cùng nhau vẽ nên một bức tranh đầy chất thơ, nơi thời gian như chậm lại để thực khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống.

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Nhà hàng Hoa Mai không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn là điểm hẹn của những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu văn hóa Việt Nam. Mỗi góc nhỏ, mỗi chi tiết nơi đây đều mang theo hơi thở của một thời vàng son, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ mang tên ký ức.

KHÁCH SẠN REX SÀI GÒN

Một Thành Viên Của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn, TPHCM.

Điện thoại: 0917 590 900 hoặc (8428) 3829 3115

Email: rexhotel@rex.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/RexHotelSaigon/

P.V
#Nhà hàng #Văn hóa Việt #Ẩm thực #Kiến trúc truyền thống #Hoa Mai #Sài Gòn #Giao lưu văn hóa

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