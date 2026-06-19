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Gia Lai:

Bất cập vé du lịch Eo Gió tăng hơn 127%

Tiền Lê

TPO - UBND phường Quy Nhơn Đông đánh giá, việc tăng giá vé từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt trong khi chưa có đầu tư tương xứng về hạ tầng, tiện ích và chất lượng dịch vụ có thể tạo tâm lý không đồng thuận trong nhân dân, doanh nghiệp du lịch và du khách. UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở ngành vào cuộc kiểm tra.

Ngày 19/6, UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh giá vé tham quan tại Khu du lịch Eo Gió, ở phường Quy Nhơn Đông.

Theo đó, thông báo số 12/2026 ngày 15/6 của C.T.O.H.N., từ ngày 15/6/2026 điều chỉnh giá vé tham quan từ 22.000 đồng/lượt lên 50.000 đồng/lượt, tương đương mức tăng hơn 127% so với giá hiện hành.

Trước việc này, UBND phường Quy Nhơn Đông nhận thấy đơn vị trúng đấu giá mới tiếp nhận quản lý, khai thác Khu du lịch Eo Gió trong thời gian ngắn.

UBND phường Quy Nhơn Đông đánh giá, việc tăng giá vé từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt trong khi chưa có đầu tư tương xứng về hạ tầng, tiện ích và chất lượng dịch vụ. Điều này có thể tạo tâm lý không đồng thuận trong nhân dân, doanh nghiệp du lịch và du khách, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của điểm đến.

UBND phường Quy Nhơn Đông cũng cho hay, trong bối cảnh tỉnh đang tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, việc tăng giá vé ở mức cao có nguy cơ làm giảm lượng khách tham quan, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vận tải, thương mại và sinh kế của người dân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn.

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Eo Gió là danh thắng thiên nhiên nổi tiếng.

Eo Gió là danh thắng thiên nhiên nổi tiếng, là tài sản công và là điểm du lịch biểu tượng của địa phương, việc điều chỉnh giá vé cần được xem xét thận trọng trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, Nhà nước, người dân và du khách; bảo đảm mục tiêu phát triển du lịch bền vững, lâu dài.

Để bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi của đơn vị khai thác và mục tiêu phát triển du lịch bền vững của địa phương, UBND phường Quy Nhơn Đông kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, tạm thời chưa xem xét áp dụng mức giá vé 50.000 đồng/lượt cho đến khi đơn vị khai thác thực hiện đầu tư hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, cảnh quan, sản phẩm và dịch vụ du lịch theo phương án đã cam kết.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành văn bản về việc kiểm tra việc điều chỉnh giá vé tham quan tại Khu du lịch Eo Gió.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Đông về việc điều chỉnh giá vé tham quan tại Khu du lịch Eo Gió, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Quy Nhơn Đông và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát cơ sở hình thành mức giá vé tham quan tại Khu du lịch Eo Gió.

Cùng với đó, đánh giá sự phù hợp của việc điều chỉnh giá đối với tình hình thực tế tại khu du lịch theo quy định, đồng thời đề xuất xử lý các vướng mắc hoặc các nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có).

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Đông, trong 6 tháng đầu năm nay, phường Quy Nhơn Đông đón khoảng 425.198 lượt khách du lịch. Như vậy, lượng khách đến Eo Gió chiếm khoảng 25,45% tổng lượng khách du lịch đến địa phương, khẳng định đây là một trong những điểm đến chủ lực, giữ vai trò quan trọng trong việc thu hút khách du lịch của địa phương và của tỉnh.

Tiền Lê
#Gia Lai #Eo Gió #giá vé #du lịch #phát triển du lịch #du khách #cơ sở hạ tầng #tăng giá vé #chấn chỉnh kịp thời #nhân dân đồng thuận

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