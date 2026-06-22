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Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn

Trường Phong - Như Ý - Luân Dũng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Những người làm báo không bao giờ được quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), tối 21/6, TP. Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025 với chủ đề “Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong”.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh...

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại.

Theo Chủ tịch Quốc hội, báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn.

Báo chí cũng góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Như Ý.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, sau 20 năm tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí. Giải Báo chí Quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, tính xây dựng, nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của nhân dân đối với nhà báo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh, nhận giải thưởng.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao giải B cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Như Ý.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Những người làm báo không bao giờ được quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Tại buổi lễ, Báo Tiền Phong vinh dự nhận 3 giải C, cho các loạt bài: Trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Quản lý thế nào?; Chuyện xóa nhà tạm ở vùng cao; Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết "Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số", đó là: Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần... Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở?

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép; nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

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Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, năm 2025. Ảnh: Như Ý.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức; phải nâng cao năng lực phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận, chuyển hóa những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội. Mỗi nhà báo phải ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: Mỗi khi viết một bài báo thì tự hỏi viết cho ai xem, viết để làm gì, viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc.

"Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng, Báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Trường Phong - Như Ý - Luân Dũng
#Chủ tịch Quốc hội #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Giải báo chí quốc gia

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