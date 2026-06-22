Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng chặn đường cướp tài sản trong đêm ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Chỉ sau 2 giờ truy xét, Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản của một người dân trên đoạn đường vắng trong đêm.

Tối 21/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ cướp tài sản của người dân trên đường vắng trong đêm, sau khi bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Trước đó vào rạng sáng 19/6, sau khi tiếp nhận tin báo của anh Lê Nguyễn Tấn Trung về việc bị cướp tài sản trên đoạn đường vắng thuộc ấp 1, xã An Phước, Công an xã An Phước (Công an TP Đồng Nai) đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy xét đối tượng gây án.

anh-man-hinh-2026-06-21-luc-213806.png
Các đối tượng tại cơ quan công an

Chỉ sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã An Phước đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Trần Văn Giàu (SN 2003), Danh Tuấn (SN 2011), Thạch Anh Hoàng Bình (SN 2010) và Nguyễn Văn Nhịn (SN 2008) khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một quán cà phê và nhà trọ trên địa bàn phường Nhơn Trạch.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã chặn đường, khống chế và đe dọa anh Lê Nguyễn Tấn Trung để cướp 1 điện thoại iPhone 11 Pro. Sau khi cướp được điện thoại, nhóm này đã bán với giá 2 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra ban đầu, Trần Văn Giàu là người trực tiếp đe dọa bị hại để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và chấp hành xong án phạt tù vào năm 2023.

Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định.

Văn Quân
#cướp #Đồng Nai #hung khí #bắt giữ #tội phạm #điều tra #trộm cắp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe