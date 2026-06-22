Iran tuyên bố 'điều khoản đầu tiên' là trọng tâm đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ

TPO - Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ sẽ tập trung vào việc thực thi điều khoản đầu tiên trong bản ghi nhớ mà hai bên vừa ký kết nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Phát biểu bên lề cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Burgenstock hôm 21/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết việc tiến tới một thỏa thuận cuối cùng phụ thuộc vào việc thực hiện đầy đủ năm điều khoản chính của bản ghi nhớ, trong đó điều khoản đầu tiên yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li-băng.

"Chúng tôi nhận thấy điều khoản này vẫn chưa được thực hiện. Mỹ không thể hoặc không muốn thực hiện các cam kết của mình, trong khi Israel vẫn tiếp tục vi phạm thỏa thuận. Đây sẽ là chủ đề chính của các cuộc đàm phán", ông Baghaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh việc Tehran tham gia đối thoại thể hiện thiện chí và sự nghiêm túc trong việc thực hiện các cam kết đã ký kết, song khẳng định Iran không đặt niềm tin tuyệt đối vào phía bên kia.

"Chúng tôi không ký kết các văn bản chỉ với kỳ vọng đối phương sẽ tự động thực hiện nghĩa vụ của mình. Những kinh nghiệm trong quá khứ luôn là bài học đối với chúng tôi", ông Baghaei nói.

Trong khi đó, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, đã cảnh báo không nên quá lạc quan về triển vọng đàm phán với khi xét đến những lần 'bội ước' trong quá khứ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 21/6, ông Rezaei cho rằng, chiến lược "hòa bình thông qua sức mạnh" của Mỹ nhằm buộc Iran phải đầu hàng đã thất bại, khiến Washington phải quay lại bàn đàm phán.

"Từ trước đến nay, đối phương đã nhiều lần cho thấy họ không giữ lời hứa. Chúng ta phải hết sức thận trọng, bởi bất kỳ sự lạc quan nào cũng có thể bị lợi dụng", ông viết.

Hôm 17/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký bản ghi nhớ từ xa nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Thỏa thuận gồm 14 điều khoản, trong đó hai bên cam kết tiếp tục đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Bản ghi nhớ đề cập đến việc chấm dứt xung đột trên các mặt trận khu vực, từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, khôi phục hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran và thúc đẩy một chương trình tái thiết kinh tế trị giá ít nhất 300 tỷ USD.

Hôm thứ Bảy (20/6), Bộ chỉ huy quân sự Trung tâm Iran tuyên bố phong toả eo biển Hormuz đối với mọi hoạt động giao thông hàng hải, viện dẫn lý do Mỹ và Israel vi phạm bản ghi nhớ.