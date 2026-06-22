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Pháp luật

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Triệt xoá sới bạc, tạm giữ 13 đối tượng ở Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Để tổ chức sới bạc, Lê Văn Mão và Ngô Văn Lực thuê ngôi nhà ở xã Rạng Đông (tỉnh Ninh Bình), sau đó lắp camera giám sát, khóa cửa để cảnh giới từ xa và kiểm soát người ra vào. Mỗi con bạc muốn vào “sát phạt” phải nộp phí qua cửa.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Rạng Đông kiểm tra, phát hiện, bắt giữ ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức chơi liêng tại ngôi nhà ở thôn 6, xã Rạng Đông.

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Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, ngôi nhà trên được Lê Văn Mão (SN 1987, trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Ngô Văn Lực (SN 1977, trú tại xã Rạng Đông) thuê để tổ chức sới bạc dưới hình thức đánh liêng ăn tiền nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng thỏa thuận, Lực là người tìm và thuê nhà; Mão chịu trách nhiệm trông coi, quản lý địa điểm đánh bạc, đồng thời là người rủ rê, lôi kéo các “con bạc” đến sát phạt.

Để che giấu hoạt động phạm pháp, đối phó với lực lượng chức năng, nhóm này lắp đặt camera giám sát, khóa cửa trong thời gian tổ chức chơi liêng để cảnh giới từ xa, kiểm soát người ra vào.

Mỗi con bạc muốn vào sới chơi liêng trái phép phải nộp phí qua cửa 100.000 đồng/người cho Mão và Lực. Nếu thắng lớn, người chơi còn phải nộp thêm khoản phí từ 100.000-200.000 đồng. Ngoài ra, Lâm Văn Tuấn (SN 1988, trú xã Rạng Đông) thường xuyên có mặt tại sới bạc để cho các đối tượng thua bạc vay tiền có lãi suất để tục chơi liêng trái phép.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang Mão và Lực đang tổ chức cho 10 đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức chơi liêng được thua bằng tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 80 triệu đồng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc, 2 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, 13 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Khi biết nhóm đánh bạc bị bắt quả tang, Hoàng Văn Trọng (SN 1987, trú xã Rạng Đông) đã đến cơ quan công an đầu thú. Trọng khai nhận từng tham gia chơi liêng ăn tiền cùng các đối tượng tại sới bạc của Mão và Lực vào tối 16/6.

Đến nay, cơ quan công an đã tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và các hành vi liên quan.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép #Sử dụng công nghệ giám sát để che giấu hoạt động #Thu lợi bất chính từ đánh bạc #Hành vi tổ chức và tham gia đánh liêng #Công tác kiểm tra #bắt giữ tội phạm

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