Vua Charles sẽ lần đầu công khai thông tin nộp thuế

TPO - Vua Charles III của Anh sẽ lần đầu tiên công bố số tiền thuế mà ông nộp trên cương vị quốc vương vào tuần tới, phát ngôn viên hoàng gia cho biết.

Vua Charles III của Anh. (Ảnh: Reuters)

Đây là nỗ lực của Cung điện Buckingham nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Theo quy định pháp luật, Vua Charles không có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập, thuế lãi vốn hoặc thuế thừa kế đối với khối tài sản ông thừa hưởng từ cố Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên, ông đã tự nguyện đồng ý nộp thuế thu nhập và thuế lãi vốn khi bán các tài sản thuộc sở hữu cá nhân.

Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong báo cáo tài chính thường niên của Hoàng gia Anh, dự kiến công bố ngày 25/6.

Ngoài khoản ngân sách 132 triệu bảng Anh (khoảng 175 triệu USD) mà chính phủ chi trong năm tài khóa 2025 - 2026 để phục vụ các hoạt động hoàng gia, Vua Charles còn có nguồn thu nhập cá nhân từ đất đai, các điền trang tư nhân và các khoản đầu tư.

Một phát ngôn viên của Cung điện Buckingham cho biết, quyết định này nhằm “giúp công chúng hiểu rõ hơn về trách nhiệm giải trình của chúng tôi”.

Cung điện cho biết Vua Charles từng công khai thông tin về các khoản thuế khi còn là Thân vương xứ Wales và sẽ tiếp tục thực hiện điều này trong những năm tới, trên cương vị quốc vương.

Năm ngoái, Ủy ban Tài khoản công của Quốc hội Anh đã mở cuộc điều tra liên quan đến việc bố trí bất động sản nhà ở dành cho các thành viên Hoàng gia Anh.

Việc lần đầu công bố chi tiết nghĩa vụ thuế của quốc vương được xem là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực tăng cường minh bạch tài chính của Hoàng gia Anh, trước sự chú ý ngày càng lớn từ công chúng và các cơ quan lập pháp.