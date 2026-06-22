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Thế giới

Đàm phán Mỹ - Iran đình trệ sau lời đe dọa của Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Tiến trình đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ vừa rơi vào bế tắc, sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra lời đe doạ Tehran trong một cuộc phỏng vấn.

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Phó Tổng thống JD Vance cùng hai đặc phái viên Mỹ tại Thuỵ Sĩ. (Ảnh: AP)

Khi Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu phái đoàn Mỹ tiến vào khu nghỉ dưỡng miền núi Bürgenstock của Thụy Sĩ, tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã cử ông tới Thụy Sĩ trong một “sứ mệnh ngoại giao”, nhằm “mở sang một chương mới để chuyển đổi quan hệ với người dân Iran”.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump tuyên bố sẽ “đánh Iran rất mạnh một lần nữa” nếu Tehran không kiềm chế lực lượng Hezbollah mà ông cho là đang làm gia tăng bạo lực ở Li-băng. Ông cũng đe dọa các đại diện Iran đang đàm phán với ông Vance rằng họ sẽ không bao giờ trở về được “cái đất nước chết tiệt của mình” nếu không mở lại eo biển Hormuz.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Trump khiến Iran nổi giận và đe doạ tiến trình đàm phán mong manh.

Nguồn tin nắm được diễn biến bên trong khách sạn Bürgenstock cho biết, đây là một “ngày tồi tệ vì các dòng trạng thái trên mạng xã hội”, khi phía Iran dường như đang rút khỏi cuộc đàm phán 4 bên với Mỹ cùng 2 nước trung gian là Pakistan và Qatar.

Không lâu sau lời đe dọa của ông Trump, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Ghalibaf viết trên mạng xã hội X: “Họ (Mỹ) tốt hơn hết nên cẩn trọng với những gì mình nói. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả theo cách khác”.

Một nguồn tin Iran nói với CNN, rằng việc đàm phán Mỹ - Iran đang đình trệ, nhưng chưa hoàn toàn đổ vỡ. Theo nguồn tin này, các kênh đối thoại hậu trường vẫn đang được duy trì nhằm đưa các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Giá dầu tăng ngay trong ngày 21/6, sau khi ông Trump đưa ra lời đe doạ.

Giá dầu Brent tăng 1,35% lên 81,66 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ tăng 2,4%, lên 77,66 USD/thùng.

Cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ giữa Mỹ và Iran vốn xoay quanh 3 vấn đề chính: Eo biển Hormuz, lệnh ngừng bắn tại Li-băng và chương trình hạt nhân của Iran.

Tiêu tốn ít nhất 40 tỷ USD

Theo số liệu sơ bộ trong báo cáo sắp công bố của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cuộc chiến với Iran khiến Bộ Quốc phòng Mỹ tiêu tốn khoảng 40 tỷ USD.

Con số này bao gồm chi phí đạn dược, thiết bị bị phá hủy và thiệt hại tại các căn cứ quân sự, nhưng chưa tính chi phí tác chiến - vốn đã nằm trong ngân sách quốc phòng hơn 1.000 tỷ USD cho năm tài khóa 2026.

Ngoài Bộ Chiến tranh, các cơ quan khác của Mỹ như Bộ An ninh Nội địa và Bộ Cựu chiến binh cũng phải chi thêm khoảng 1 tỷ USD chi phí liên quan đến cuộc xung đột.

Đối với người dân Mỹ, giá xăng tăng từ mức dưới 3 USD/gallon lên hơn 4 USD/gallon trong phần lớn thời gian diễn ra chiến tranh.

Theo công cụ theo dõi chi phí năng lượng của Đại học Brown, mỗi hộ gia đình Mỹ đã phải chi thêm hơn 253 USD so với trước chiến tranh.

Trong gần 4 tháng qua, dầu mỏ gần như không được xuất khẩu từ Trung Đông. Theo hãng phân tích Kpler, thế giới đã mất khoảng 1,15 tỷ thùng nguồn cung dầu trong thời gian chiến sự.

Dữ liệu mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy lạm phát hằng năm đã vượt 4% lần đầu tiên trong 3 năm, chủ yếu do giá năng lượng tăng cao.

Giá cả hiện tăng nhanh hơn mức tăng thu nhập bình quân của người lao động Mỹ trong năm qua. Nói cách khác, lạm phát đã “ăn mòn” toàn bộ khoản tăng lương của người Mỹ trong tháng 4 và tháng 5 - điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2023.

Bình Giang
Theo CNN
#Donald Trump #Đàm phán Mỹ - Iran #Eo biển Hormuz #Chiến tranh Iran #Iran

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