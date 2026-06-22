Châu Âu oằn mình trong nắng nóng hiếm thấy

TPO - Pháp cấm uống rượu tại các khu vực báo động đỏ, Tây Ban Nha và Đức hủy các sự kiện thể thao, trong khi Anh cảnh báo về những “đêm nhiệt đới”. Người dân châu Âu tiếp tục vật lộn với đợt nắng nóng có thể phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ của tháng 6.

Chưa đầy 1 tháng sau đợt nắng nóng bất thường vào tháng 5, châu Âu lại phải đối mặt với một đợt thời tiết cực đoan mới, với nền nhiệt được dự báo sẽ còn tăng cao hơn trong những ngày tới.

Người dân châu Âu tìm cách giải nhiệt giữa nắng nóng bất thường. (Ảnh: AP)

Tại Pháp, bất chấp thời tiết oi bức, Pháp vẫn tổ chức lễ hội âm nhạc đường phố thường niên Fête de la Musique, một sự kiện văn hóa được người dân yêu thích.

Tuy nhiên, nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và ngăn ngừa các vụ gây mất trật tự công cộng, chính phủ cấm uống rượu tại nơi công cộng trong thời gian diễn ra lễ hội ở các địa phương nằm trong vùng báo động đỏ.

Bảo tàng Louvre Museum cũng hủy buổi hòa nhạc miễn phí dự kiến tổ chức dưới kim tự tháp kính nổi tiếng.

Giới chức Pháp đã đưa ra mức báo động đỏ với 35 tỉnh, tương đương khoảng 1/3 lãnh thổ, vì nắng nóng gay gắt nhất từ trước đến nay. Số tỉnh nằm trong mức báo động đỏ sẽ tăng lên 49 vào ngày 22/6, cơ quan khí tượng quốc gia cho biết.

Tại thủ đô Paris, người dân tập trung ở kênh đào Saint-Martin, nơi chính quyền cho phép bơi lội để giải nhiệt.

Tại Đức, ban tổ chức hoãn trận chung kết giải quần vợt Berlin Open và toàn bộ khán giả được sơ tán khỏi địa điểm thi đấu do “điều kiện thời tiết khắc nghiệt”.

Nhiệt độ tại thủ đô Berlin vượt ngưỡng 30 độ C trong suốt cuối tuần, trong khi nhiều khu vực khác hứng giông bão trong ngày 21/6.

Tại Tây Ban Nha, buổi chiếu công cộng trận đấu World Cup giữa đội tuyển quốc gia và Ả-rập Xê-út ở thủ đô Madrid đã bị hủy bỏ do dự báo nhiệt độ quá cao.

Nước này tuyên bố đợt nắng nóng chính thức đầu tiên của năm sẽ kéo dài từ ngày 21-24/6, với nhiệt độ tại một số khu vực có thể lên tới 44 độ C.

Cơ quan khí tượng Thụy Sĩ cảnh báo về một “đợt nắng nóng mạnh”, với nhiệt độ có thể đạt tới 37 độ C tại các vùng thấp. Giới chức cho biết hiện vẫn chưa thể xác định khi nào đợt nắng nóng này sẽ kết thúc.

Cơ quan khí tượng Anh đã phát cảnh báo màu hổ phách về nắng nóng cực đoan từ ngày 22-25/6. Nhiệt độ tại Anh và xứ Wales được dự báo có thể lên tới 38 độ C trong những ngày tới.

“Ban đêm cũng sẽ rất nóng, với hiện tượng ‘đêm nhiệt đới’ xuất hiện trên diện rộng ở miền Nam nước Anh, tức nhiệt độ không giảm xuống dưới 20 độ C”, Cơ quan Khí tượng Anh cho biết.

“Đêm nhiệt đới” là hiện tượng thường thấy ở các khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới, nhưng đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại châu Âu do biến đổi khí hậu.

Nắng nóng bất thường cũng được ghi nhận ở nhiều quốc gia châu Âu khác.

Theo các nhà khoa học, nhiều đợt nắng nóng liên tiếp là dấu hiệu rõ ràng của tình trạng nóng lên toàn cầu, chủ yếu do việc đốt than đá, dầu mỏ và khí đốt. Họ cảnh báo các đợt nắng nóng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn.

Các chuyên gia cảnh báo đợt nắng nóng hiện nay có thể tiếp tục gia tăng cường độ trong tuần tới, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, quá tải hệ thống y tế và gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng tại nhiều quốc gia châu Âu.