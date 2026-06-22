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Pháp luật

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Đánh sập xưởng sản xuất dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy quy mô ‘khủng’

Nguyễn Dũng

TPO - Từ số ít nỏ thủy tinh phát hiện trong một vụ kiểm tra hành chính, Công an TPHCM đã lần ra và triệt phá đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy quy mô đặc biệt lớn. Hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm bị thu giữ, 12 đối tượng bị khởi tố.

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, xử lý 12 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

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Các đối tượng cùng tang vật bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 6/2026, Đội 3 thuộc PC04 phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường N.T.L. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ 2 gói ma túy, một nỏ thủy tinh dính vết ma túy, một bật lửa và 10 nỏ thủy tinh mới được giao đến.

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Từ những chi tiết nhỏ, Công an TPHCM đã khám phá ra vụ án cực lớn.

Từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ này, các trinh sát tiếp tục mở rộng điều tra thay vì chỉ xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình xác minh cho thấy phía sau số nỏ thủy tinh là cả một hệ thống sản xuất, mua bán và cung cấp dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy hoạt động với quy mô lớn.

Cùng thời điểm, Công an phường Tân Định phát hiện nhiều đầu mối có dấu hiệu mua bán, vận chuyển nỏ thủy tinh, coóng thủy tinh và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Từ các tài liệu thu thập được, Công an TPHCM đã xác lập chuyên án đấu tranh.

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Đường dây bị triệt phá từ những chi tiết nhỏ.

Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và một số mặt hàng dân dụng để sản xuất, tiêu thụ số lượng lớn nỏ thủy tinh, coóng thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng ma túy.

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

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Những nỏ thủy tinh được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt phục vụ dân chơi ma túy.

Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm liên quan. Tang vật gồm hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục nghìn ống thủy tinh cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò và nhiều công cụ chuyên dụng phục vụ sản xuất.

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Kết quả điều tra bước đầu xác định Đàm Thị Mai giữ vai trò trung tâm trong hoạt động tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Nhiều đối tượng khác tham gia các công đoạn sản xuất, quảng cáo, giao nhận, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian dài.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 12 đối tượng về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy".

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Nhiều đối tượng ôm mặt trả giá đắt cho hành vi phi pháp của mình.

Theo Công an TPHCM, việc bóc gỡ đường dây từ manh mối ban đầu là 10 nỏ thủy tinh tiếp tục khẳng định hiệu quả của phương châm đấu tranh "lần theo dòng chảy của ma túy", không chỉ xử lý người sử dụng và nguồn ma túy mà còn triệt phá các mắt xích cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước triệt tiêu các điều kiện phát sinh tội phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Nguyễn Dũng
#TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ ma túy #Công an TP.HCM phát hiện và bắt giữ 12 đối tượng trong vụ án lớn #thu giữ hơn 100.000 dụng cụ #mẫu vật liên quan đến sản xuất và mua bán ma túy. #ma túy #đường dây ma túy #TP.HCM #dụng cụ ma túy #triệt phá

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