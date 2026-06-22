Mỹ, Iran nhất trí về lộ trình cho thỏa thuận cuối cùng

TPO - Mỹ và Iran đã đạt được những tiến triển quan trọng trong vòng đàm phán mới nhất tại Thụy Sĩ, với việc hai bên nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Theo hãng tin Tasnim, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, phái đoàn Mỹ và Iran đã thảo luận về những bước chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các nội dung trọng tâm gồm việc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

Phái đoàn Iran tham gia đàm phán tại Thuỵ Sĩ.

Ông Baghaei khẳng định cuộc trao đổi đã đạt được "tiến triển tốt", đồng thời cho biết Mỹ và Iran đều nhất trí các tàu thương mại phải được phép lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết thêm, các bên trung gian hòa giải Qatar và Pakistan sẽ sớm công bố một văn bản nêu rõ các thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán.

Vòng đàm phán đầu tiên đạt "tiến triển đáng khích lệ"

Theo một tuyên bố chung từ các bên trung gian hòa giải Pakistan và Qatar, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa kết thúc đã diễn ra trong một "bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng" và đã đạt được "tiến triển đáng khích lệ".

Hai bên đã nhất trí thành lập một Ủy ban Cấp cao nhằm giám sát tiến trình hòa giải ở cấp chính trị. Dưới sự điều phối của ủy ban này, các nhóm công tác chuyên trách sẽ tập trung vào vấn đề hạt nhân, trừng phạt, giám sát thực thi thỏa thuận và giải quyết tranh chấp để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ, cũng như các vấn đề khác.

Thông cáo cho biết ủy ban đã "nhất trí về lộ trình hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày", đồng thời cho biết thêm rằng, các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục được tổ chức tại Thụy Sĩ trong tuần này nhằm xử lý toàn bộ các vấn đề còn tồn đọng.

Ngoài ra, Mỹ và Iran cũng nhất trí thiết lập một cơ chế giảm xung đột liên quan đến Li-băng với sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan, nhằm thúc đẩy việc chấm dứt các hoạt động quân sự tại quốc gia này.

Dầu mỏ được gỡ trừng phạt, tài sản đóng băng bắt đầu được giải phóng

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan và Qatar, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt được những kết quả quan trọng sau vòng đàm phán.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X rạng sáng 22/6, ông Araqchi cho biết hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Iran đã được miễn trừ trừng phạt, các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ, một phần tài sản bị đóng băng được giải phóng và một kế hoạch tái thiết, phát triển quy mô lớn dành cho Iran đã được khởi động.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay là bảo đảm việc thực thi hiệu quả cơ chế giảm xung đột tại Li-băng, nơi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt bất chấp các nỗ lực ngừng bắn.