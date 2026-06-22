'Hoàng Dung 10X' khiến khán giả bực bội

Trang Sina đưa tin bộ phim Mùa hè nồng nhiệt do Bao Thượng Ân và Châu Kha Vũ đóng chính nhận nhiều phản ứng tiêu cực vì nội dung thiếu tính thực tế, hai diễn viên chính đóng dở. Nhìn lại sự nghiệp Bao Thượng Ân, cô đã được trao nhiều cơ hội diễn xuất nhưng lại không tận dụng được.

Bộ phim khiến khán giả khó chấp nhận

Mùa hè nồng nhiệt có nội dung về tình yêu thuở học trò trong sáng. Tuy nhiên, các tình tiết trong phim bị đánh giá là không phù hợp với lứa tuổi, thiếu tính thực tế, những bình luận chê nội dung phim đạt tới trăm nghìn lượt thích trên Douyin.

Ví dụ cảnh nam nữ chính gặp nhau ở bể bơi bỏ hoang chất đầy bàn ghế cũ. Người xem cho rằng không có cô gái ngoan nào lại tới đó để học bài trong khi môi trường thiếu ánh sáng, đầy muỗi và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khung cảnh này cũng khó tồn tại trong một trường trung học bình thường. Ngoài ra, còn có cảnh cả hai ngã xuống bể bơi và nhìn thấy những chú cá vàng được nuôi tại đây bị người xem đánh giá quá ảo mộng duy mỹ tới mức phi lý.

Phim mới của Bao Thượng Ân tiếp tục thất bại thảm hại.

Trong cảnh nữ chính đang đọc bản tuyên thệ đánh dấu 100 ngày trước kỳ thi đại học, nam chính lại đột nhiên lao vào đám đông, đá nổ hệ thống phun nước trong trường, biến buổi lễ trang trọng nghiêm túc thành màn trình diễn phô trương sự nổi loạn khiến người xem khó chấp nhận.

Mùa hè nồng nhiệt là bộ phim nói về tuổi học trò, nhưng những tình tiết trong phim bị chê sến súa, thiếu tính thực tế, không mang lại giá trị nhân văn. Bên cạnh đó, diễn xuất của Bao Thượng Ân một lần nữa bị khán giả đánh giá kém. Nữ diễn viên sinh năm 2002 sở hữu ngoại hình trong trẻo, tưởng chừng rất hợp với dòng phim này, nhưng đáng tiếc khả năng bộc lộ cảm xúc, xây dựng nhân vật của cô không tốt.

Dù được đánh giá có ngoại hình rất hợp đóng phim về tuổi học trò, nhưng Bao Thượng Ân diễn tệ.

Đây không phải thất bại đầu tiên của Bao Thượng Ân, đầu năm 2026, tác phẩm cổ trang Giang hồ dạ vũ thập niên đăng do cô đóng chính lên sóng cũng nhận về những thành tích không tốt. Trong hầu hết cảnh quay, Bao Thượng Ân thường chỉ mở to mắt kinh ngạc, khẽ nhíu mày, hơi phụng phịu như đang làm nũng một cách dễ thương dù cảnh quay cần thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau của nhân vật. Biểu cảm nghèo nàn của Bao Thượng Ân khiến khán giả không còn muốn theo dõi bộ phim.

Trên các trang MXH Trung Quốc, khán giả tẩy chay Bao Thượng Ân mạnh mẽ: "Cô ấy nhạt như cơm nguội", "Đến bao giờ các công chúa hoàng tử mới tha cho con mắt khán giả vậy, diễn phim học đường cũng tệ thì còn đóng được phim gì nữa", "Bao Thượng Ân lúc nào cũng trợn mắt, không dám bộc lộ cảm xúc quá nhiều vì sợ xấu", "Bao Thượng Ân rất không có duyên với khán giả. Tôi cứ nhìn thấy mắt cô ấy là đã thấy bực bội rồi".

Đóng phim nào cũng thất bại

Theo Sina, Bao Thượng Ân là trường hợp diễn viên trẻ được trao nhiều cơ hội, tài nguyên đóng phim hùng hậu. Dù chưa có nhiều tiếng tăm, cô đã được đóng vai chính trong nhiều dự án lớn chuyển thể từ những tiểu thuyết hàng đầu như Xạ điêu anh hùng truyện, Thủy long ngâm, Tiểu đậu khấu, Nguyệt minh thiên lý, Đích mưu, Đồng hồ cát, Giang hồ dạ vũ thập niên đăng, Thiết lập cửa hàng tiện lợi, Thư trung công tử thế vô song, Hoa nở đêm trăng thu, Yểu yểu hữu kỳ... Tuy nhiên, không có vai diễn nào của Bao Thượng Ân gây tiếng vang.

Trong đó, vai diễn Hoàng Dung từng rất được khán giả quan tâm. Các đàn chị trước đó thể hiện nhân vật này như Châu Tấn, Lâm Y Thần, Chu Ân, Ông Mỹ Linh, Lý Nhất Đồng... đều ghi dấu ấn mạnh với khán giả, đây là cơ hội không nhỏ để Bao Thượng Ân được đứng lên hàng ngũ chung với các tiền bối. Hoàng Dung là nhân vật quen thuộc với khán giả nên cũng dễ tạo tiếng vang hơn. Tuy nhiên, Bao Thượng Ân vẫn giữ lối diễn xuất nũng nịu đáng yêu quen thuộc, không thể hiện được nét tính cách đa chiều tinh quái, mạnh mẽ của Hoàng Dung.

Bao Thượng Ân tham gia nhiều dự án phim chuyển thể, nhưng đều thất bại. Điều này khiến khán giả tức giận vì cô đã phá hỏng nhân vật họ yêu mến.

Bỏ lỡ cơ hội ghi dấu ấn với khán giả, Bao Thượng Ân vẫn liên tục được giao đảm nhận các vai chính nhưng không lần nào cô thành công khiến người xem tiếc nuối vì ngoại hình của nữ diễn viên rất nổi bật song bị diễn xuất kéo chân.

Ngoài ra, Bao Thượng Ân còn từng gây tranh cãi khi tố cáo tài xế tự ý lấy quà fan tặng cũng như đồ cá nhân của nữ diễn viên, bao gồm cả đồ lót và tất để đem bán, sau đó bắt tài xế phải xin lỗi công khai. Tuy nhiên sau đó chính người hâm mộ của Bao Thượng Ân lại bênh người tài xế. Họ kể rằng người này thấy những món đồ fan tặng Bao Thượng Ân bị vứt bỏ nên mới hỏi họ có muốn lấy lại đồ không. Do đó, Bao Thượng Ân bị tố coi thường tình cảm của người hâm mộ.

Sao nữ còn bị tố thiếu chuyên nghiệp khi quay phim Anh hùng chí, trong các cảnh quay Bao Thượng Ân thường bật cười không đúng lúc khiến cảnh quay bị hỏng, ảnh hưởng tới bạn diễn là Thành Nghị. Vì tai tiếng này nên Bao Thượng Ân khó thu hút người hâm mộ, thêm vào đó phim thất bại liên tục khiến địa vị của cô trong giới giải trí trở nên đầy nguy cơ.