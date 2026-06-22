Cuộc chiến Mỹ-Iran qua các con số đau lòng

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tham dự một cuộc họp bốn bên giữa Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar tại Thụy Sĩ ngày 21/6, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán cấp cao nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Khi các nhà đàm phán họp tại Geneva, những con số sau đây giúp làm rõ một số chi phí nghiêm trọng nhất đối với các quốc gia liên quan, khu vực và thế giới.

3.636 sinh mạng: Tổn thất tại Iran

Cơ quan hoạt động nhân quyền Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ báo cáo vào tháng 4 rằng, 3.636 người Iran đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Các số liệu tổng hợp từ tuyên bố chính phủ, bộ y tế và các tổ chức nhân quyền cho thấy ít nhất 2.100 người trong số đó là dân thường, phần lớn thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ-Israel.

Một chỉ số quan trọng khác là kinh tế. Nền kinh tế Iran vốn đã suy yếu trong thời gian dài, và đồng nội tệ của nước này hiện là đồng tiền yếu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes.

Tháng 4, chính phủ Iran nói với hãng tin Nga rằng cuộc chiến đã gây thiệt hại trực tiếp và gián tiếp lên tới 270 tỷ USD.

Các quan chức Iran cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc giải phóng một phần hoặc toàn bộ hàng chục tỷ USD tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, vốn bị đóng băng do trừng phạt, hạn chế ngân hàng và tranh chấp pháp lý. Khung thỏa thuận gần đây nhất nêu rằng “các quỹ và tài sản bị đóng băng hoặc hạn chế” của Iran sẽ được “cho phép sử dụng đầy đủ”, dù thời điểm và phạm vi vẫn chưa rõ.

Người Iran phải nhập viện điều trị sau khi bị thương trong đợt không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: Gett Images.

2.200 tỷ USD: Chi phí đóng cửa eo biển Hormuz

Việc đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu toàn cầu đi qua, đã gây hậu quả kinh tế trên phạm vi toàn thế giới.

Viện Kinh tế và Hòa bình (Institute for Economics and Peace) ước tính vào tháng 6 rằng, cuộc chiến Mỹ-Iran đang làm giảm GDP toàn cầu khoảng 2.200 tỷ USD mỗi năm - con số có thể tăng mạnh nếu hòa đàm thất bại hoặc chiến sự tái bùng phát.

Giá dầu đã vượt 100 USD/thùng vào đầu năm 2026. Trước xung đột, giá thường dao động quanh mức 67-71 USD/thùng.

Tám quốc gia gồm Iran, Iraq, Kuwait, Ảrập Xêút, UAE, Qatar, Bahrain và Oman phụ thuộc eo biển Hormuz để xuất khẩu phần lớn dầu khí, nhưng việc đóng cửa cũng gây thiếu hụt năng lượng và buộc các nước xa hơn như Úc, Bangladesh và Hàn Quốc phải áp dụng biện pháp tiết kiệm.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol gọi cuộc khủng hoảng là “thách thức an ninh năng lượng lớn nhất trong lịch sử”.

Khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Nguồn: Financial Coconut.

1 triệu người: Người Li-băng phải sơ tán do xung đột Israel-Hezbollah

Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 1 triệu người Li-băng đã phải rời bỏ nhà cửa từ khi cuộc chiến Mỹ-Iran bắt đầu. Cơ quan này cũng ước tính gần 1/4 dân số Li-băng sẽ đối mặt “mức khủng hoảng và khẩn cấp về an ninh lương thực”.

Phần lớn sự di dời này xuất phát từ các hoạt động quân sự liên tục của Israel tại Li-băng, dù đã có nhiều thông báo ngừng bắn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng các cuộc tấn công nhằm thiết lập “vùng an ninh” quanh Israel. “Chúng tôi đã thiết lập các vùng an ninh sâu quanh Nhà nước Israel. Chúng tôi đã làm điều đó ở Gaza, Li-băng và Syria”, ông nói trong một cuộc họp báo ngày 15/6.

Theo bản đồ Israel công bố sau lệnh ngừng bắn, vùng đệm rộng khoảng 600 km² gồm 57 thị trấn và làng mạc. Các cuộc không kích vẫn diễn ra ngoài khu vực này đến cuối tháng 5, và lệnh sơ tán vẫn bao phủ khoảng 1/5 lãnh thổ Li-băng.

Ít nhất 4.000 người (không phân biệt dân thường và chiến binh) đã thiệt mạng tại Li-băng, theo Bộ Y tế nước này.

Một trong những ngày chết chóc nhất là 18/6, khi không quân Israel tấn công ngoại ô Nabatieh, Sidon và Tyre, khiến ít nhất 47 người chết và 97 người bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng hơn 1.700 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng trong chiến dịch.

Trong khi đó, một nguồn tin Israel nói rằng, 35 binh sĩ IDF và ít nhất 4 dân thường Israel đã thiệt mạng kể từ ngày 2/3.

Dù biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự”, Israel vẫn duy trì lực lượng sâu 10 km trong lãnh thổ Li-băng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố Israel sẽ không rút quân và không bị “bất kỳ hạn chế nào”. Ông nói thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah “để IDF duy trì toàn bộ vị trí trong vùng an ninh”, nhằm bảo vệ cư dân miền bắc Israel.

Ngày 25/3/2026, người dân thương tiếc hai nhân viên y tế Li-băng thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran tiếp diễn. Ảnh: Reuters.

29 tỷ USD: Tác động đối với Mỹ

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth không tiết lộ nhiều về mức chi ngân sách cho cuộc xung đột, nhưng Jay Hurst, kiểm toán viên của Lầu Năm Góc, đã điều trần vào tháng 5 rằng chiến dịch Cuồng nộ đã tiêu tốn khoảng 29 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ.

Một số hãng tin cho biết chi phí thực sự của cuộc chiến đối với Mỹ có thể gần 50 tỷ USD nếu tính cả việc sửa chữa thiệt hại lớn tại các căn cứ quân sự và thay thế máy bay không người lái (UAV/drone), tên lửa bị hư hỏng hoặc mất.

Ngày 1/3/2026, tàu USS Thomas Hudner phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk. Ảnh: Reuters.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc chiến sẽ để lại tác động lâu dài đến tăng trưởng kinh tế khi Mỹ phải xử lý chi phí tồn đọng trong nhiều năm. Goldman Sachs cho biết vào tháng 3 rằng chiến tranh đã “làm giảm dự báo tăng trưởng Mỹ năm 2026 và nâng dự báo lạm phát 2026” do giá dầu tăng - hệ quả trực tiếp của việc Iran đóng eo biển Hormuz.

Chiến tranh cũng gây thiệt hại lớn về đạn dược cho Mỹ. “Để hình dung, chúng tôi đã bắn nhiều tên lửa Patriot trong 4 ngày đầu của cuộc chiến Iran hơn so với số đã chuyển cho Ukraine trong 4 năm qua”, giáo sư Linda Bilmes thuộc Trường Harvard Kennedy nói vào tháng 4.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly nói trên chương trình “Face the Nation” rằng Mỹ có thể cần “nhiều năm” để bổ sung kho dự trữ, điều mà các chuyên gia quốc phòng cũng đồng tình. Ví dụ, chi phí thay thế mỗi tên lửa Tomahawk là 3-3,5 triệu USD, còn tên lửa Patriot là 4-5 triệu USD.

Cuộc xung đột cũng gây tổn thất nhân mạng. Số liệu Lầu Năm Góc cho thấy 13 binh sĩ thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương trong chiến dịch Cuồng nộ.

Hồi tháng 3/2026, Mỹ xem xét việc di dời các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và Patriot từ Hàn Quốc sang Trung Đông trong bối cảnh lo ngại kho dự trữ tên lửa đánh chặn đang ở mức cực kỳ thấp. Nguồn: Megh Updates.

Chi phí niêm yết của cuộc chiến khoảng 40 tỷ USD, nhưng tổng chi phí cao hơn nhiều Chi phí của cuộc xung đột Mỹ-Iran đối với Bộ Chiến tranh Mỹ vào khoảng 40 tỷ USD, CNN ngày 21/6 dẫn số liệu sơ bộ từ một phân tích sắp công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Con số này bao gồm chi phí đạn dược, trang thiết bị bị phá hủy và thiệt hại tại các căn cứ, nhưng không bao gồm chi phí vận hành vốn đã nằm trong ngân sách hơn 1.000 tỷ USD của Bộ Quốc phòng cho năm tài khóa 2026, theo ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại CSIS, nói với CNN. Lầu Năm Góc đã đệ trình yêu cầu bổ sung ngân sách trị giá 80 tỷ USD, theo hai nguồn tin chính phủ Mỹ nói với CNN. Trong đó, chưa đến 20 tỷ USD liên quan trực tiếp đến nhu cầu tức thời của cuộc chiến Iran, và con số này cũng chưa bao gồm các chi phí như sửa chữa cơ sở hạ tầng và duy trì căn cứ quân sự ở khu vực. Khoảng 26 tỷ USD được chi cho đạn dược. Đạn dược là khoản chi lớn nhất, theo ông Cancian - người cho biết Mỹ đã sử dụng số lượng lớn vũ khí tầm xa, tinh vi và đắt đỏ. Ví dụ, một tên lửa Tomahawk có giá khoảng 2,5 triệu USD, và Mỹ đã sử dụng khoảng 1.000 quả trong chiến dịch, theo ông Cancian. Cuộc chiến gây áp lực lên kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Các chuyên gia và quan chức nói với CNN rằng, quân đội Mỹ đã sử dụng một phần đáng kể kho tên lửa quan trọng. Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng vào đầu tháng 6 để buộc các công ty quốc phòng tăng sản xuất vũ khí. Chi phí chiến tranh giảm dần theo thời gian khi các cuộc tấn công ít hơn và việc sử dụng vũ khí đắt tiền giảm, theo CSIS. Nhóm nghiên cứu ước tính 100 giờ đầu của cuộc chiến đã tiêu tốn khoảng 3,7 tỷ USD. Đến ngày thứ 12, tổng chi phí đã lên khoảng 16,5 tỷ USD. Ngoài Bộ Chiến tranh, các cơ quan khác cũng phải gánh chịu chi phí. Mặc dù Bộ Chiến tranh gánh phần lớn chi phí, cuộc xung đột cũng khiến các cơ quan khác như Bộ An ninh Nội địa và Bộ Cựu chiến binh tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD, theo số liệu sơ bộ của CSIS. Trong đó, khoảng 165 triệu USD được cho là liên quan đến “giá nhiên liệu tăng cao”, theo ông Cancian.