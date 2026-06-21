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Nghiệm thu xe Kamaz vận tải, kéo pháo do Việt Nam lắp ráp

Nguyễn Minh

TPO - Xe Kamaz vận tải, kéo pháo được lắp ráp tại cơ sở trong nước vừa được nghiệm thu cấp Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ phương tiện bảo đảm đồng bộ, mới 100%, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tạo cơ sở để đưa vào trang bị, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Hội đồng nghiệm thu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật vừa tổ chức nghiệm thu 37 xe Kamaz vận tải, kéo pháo lắp ráp trong nước bằng nguồn ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng của Cục Xe máy - Vận tải.

Theo đó, Hội đồng nghiệm thu đã xem video clip kết quả nghiệm thu tính năng chiến - kỹ thuật của 37 xe Kamaz vận tải, kéo pháo lắp ráp tại cơ sở trong nước tại thực địa và nghe báo cáo kết quả nghiệm thu tính năng chiến - kỹ thuật của 37 xe; nghe báo cáo kết quả nghiệm thu hồ sơ pháp lý, tài chính.

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Thử nghiệm các tính năng chiến - kỹ thuật của xe Kamaz vận tải, kéo pháo tại thực địa.

Kết quả nghiệm thu cho thấy số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, đồng bộ, mới 100%, nguồn gốc xuất xứ, năm sản xuất, bảo đảm chất lượng, đạt các yêu cầu quy định tại hợp đồng và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Các xe sau lắp ráp có cấu hình, tính năng và hoạt động đạt yêu cầu. Quá trình thực hiện mua sắm bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thủ tục tài chính theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Chủ trì phiên họp nghiệm thu, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nhất trí nghiệm thu 37 xe Kamaz vận tải, kéo pháo lắp ráp tại cơ sở trong nước bằng nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2025 của Cục Xe máy - Vận tải.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện văn bản, hồ sơ của Hội đồng, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phê duyệt kết quả nghiệm thu; báo cáo lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu kết quả mua sắm, lắp ráp, nghiệm thu và đề nghị đưa vào trang bị quân sự 37 xe theo quy định.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn cũng yêu cầu Cục Xe máy - Vận tải quản lý chặt chẽ chất lượng, nhập kho trang bị xe - máy, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sẵn sàng cấp phát xe theo quy định; tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thành các hồ sơ, chứng từ phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, thanh quyết toán nhiệm vụ; phối hợp với đơn vị cung cấp hàng hóa thực hiện công tác bảo hành xe theo các điều khoản của hợp đồng.

Nguyễn Minh
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