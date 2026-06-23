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Thế giới

Iran phủ nhận kế hoạch giám sát hạt nhân

Quỳnh Như

TPO - Iran hôm thứ Ba (23/6) phủ nhận việc đã thống nhất để các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận những cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ không kích, đồng thời bác bỏ một số tuyên bố của Washington liên quan đến các điều khoản trong thỏa thuận ngừng chiến.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết hiện chưa có thỏa thuận cụ thể nào về hoạt động thanh sát của IAEA tại các địa điểm này.

Tuyên bố của ông Baghaei trái ngược với phát biểu trước đó của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ông Vance cho rằng các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ đã đạt được đồng thuận, theo đó Iran sẽ cho phép các thanh tra viên IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này.

"Đây là một cột mốc quan trọng đối với người dân Mỹ, và là bước đầu tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa vĩnh viễn hoặc chấm dứt vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân ở Iran, và đó chính xác là điều chúng tôi muốn làm", ông Vance nói.

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Ảnh minh hoạ.

Trong một diễn biến khác, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnasser Hemmati bác bỏ tuyên bố của một số quan chức Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump, rằng Tehran sẽ chỉ được phép sử dụng nguồn tiền được giải ngân để mua các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ.

"Dựa trên các bản ghi nhớ đã được ký kết, chúng tôi không có nghĩa vụ phải mua các vật tư nông nghiệp từ Mỹ", ông nói.

Theo Thống đốc Abdolnasser Hemmati, khuôn khổ sử dụng khoản tiền giải ngân đầu tiên trị giá 6 tỷ USD được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa Iran và Mỹ ký năm 2023, chủ yếu phục vụ việc nhập khẩu hàng hóa thiết yếu và thuốc men.

Thống đốc Hemmati cho biết Iran sẵn sàng mua sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ nếu giá cả và chất lượng cạnh tranh hơn các nguồn cung khác, đồng thời nhấn mạnh Tehran không bị ràng buộc bởi bất kỳ hạn chế nào trong vấn đề này.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Iran cần nhập khẩu lượng lớn hàng hóa thiết yếu và dược phẩm mỗi năm. Điều quan trọng không phải là nguồn tiền thanh toán mà là khả năng tiếp cận các nguồn ngoại tệ đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương cho biết thêm rằng Iran hằng năm cần mua hàng hóa thiết yếu và thuốc men trị giá hàng tỷ đô la, và nguồn thanh toán không phải là mối quan tâm chính.

"Đối với chúng tôi, việc lấy nguồn vốn nào để mua các mặt hàng thiết yếu không quan trọng. Nếu chúng ta có thể sử dụng nguồn lực bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương cho những giao dịch mua này, doanh thu từ dầu mỏ hiện tại và tương lai sẽ bù đắp cho lượng dự trữ đã tiêu hao. Do đó, điều quan trọng là Ngân hàng Trung ương có thể tiếp cận nguồn ngoại hối của mình và mua sắm các mặt hàng thiết yếu và thuốc men cần thiết cho người dân", Thống đốc Hemmati giải thích.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cho biết các khoản tài sản bị đóng băng còn lại, bao gồm đợt giải ngân thứ hai trị giá 6 tỷ USD cùng các nguồn quỹ khác, không nhất thiết chỉ được sử dụng cho hàng hóa thiết yếu mà còn có thể phục vụ việc nhập khẩu những mặt hàng không thuộc diện bị trừng phạt.

Quỳnh Như
CNN, Tasnim
#Iran #hạt nhân #IAEA #Mỹ #ngoại tệ #xuất nhập khẩu

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