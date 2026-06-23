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Thế giới

Ấn Độ đàm phán bán tên lửa siêu thanh BrahMos cho nước láng giềng của Iran

Bình Giang

TPO - Chính phủ Ấn Độ đang đàm phán về việc bán một số hệ thống quốc phòng chủ lực, bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, cho quốc gia láng giềng của Iran ở Trung Đông, Reuters dẫn các nguồn tin từ Ấn Độ cho biết.

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Hệ thống tên lửa BrahMos trong lễ duyệt binh ở New Delhi ngày 26/1. (Ảnh: Reuters)

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh đang tăng cường mua sắm vũ khí sau cuộc chiến giữa Mỹ/Israel với Iran.

Ấn Độ và UAE cũng bàn về khả năng xuất khẩu hệ thống phòng không Akashteer của Ấn Độ.

“UAE đã bày tỏ quan tâm đến nhiều hệ thống vũ khí của chúng tôi, trong đó có BrahMos và Akashteer. Các cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và UAE đang ở giai đoạn đầu nhưng tiến triển rất nhanh”, một nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Các quan chức Ấn Độ và Bộ Ngoại giao UAE chưa phản hồi đề nghị bình luận.

BrahMos - sản phẩm hợp tác của Ấn Độ và Nga, là một trong những loại tên lửa hành trình bay nhanh nhất thế giới. Vũ khí này có thể được phóng từ trên bộ, trên biển và trên không.

Akashteer là hệ thống phòng không hoàn toàn tự động, do tập đoàn quốc phòng nhà nước Bharat Electronics Ltd và quân đội Ấn Độ phát triển.

UAE đang tính toán việc mua sắm thiết bị quốc phòng từ Ấn Độ và các nguồn khác, sau khi nước này hứng nhiều cuộc tấn công mạnh từ Iran trong thời gian chiến sự. UAE cũng muốn nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa mới nổi, tăng cường khả năng bảo vệ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này.

Đầu năm nay, UAE ký biên bản ghi nhớ với Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, với tổng giá trị có thể vượt 35 tỷ USD.

“Đa dạng hóa nguồn cung giúp UAE có thêm quyền tự chủ chiến lược. Việc tăng cường quan hệ với Ấn Độ cũng không gây căng thẳng với Mỹ”, bà Pearl Pandya, chuyên gia phân tích cấp cao về Nam Á tại tổ chức theo dõi xung đột ACLED, nhận định.

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất vào Trung Đông trong giai đoạn 2021-2025, chiếm 54% lượng nhập khẩu của khu vực, tiếp theo là Ý với 12%, Pháp 11%.

Trước khi hoàn tất bất kỳ thương vụ bán BrahMos nào cho UAE, Ấn Độ sẽ cần sự chấp thuận của Nga, do loại tên lửa có tầm bắn 290 km này là sản phẩm hợp tác giữa hai nước. Một nguồn tin cho rằng đây khó có thể là trở ngại, vì Mátxcơva và Abu Dhabi vốn có quan hệ gần gũi.

Ông Siemon Wezeman - chuyên gia cấp cao của chương trình nghiên cứu chuyển giao vũ khí thuộc SIPRI, cho biết cả tên lửa BrahMos và hệ thống Akashteer đều có thể đáp ứng nhu cầu của UAE, dù cạnh tranh quốc tế trong việc bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh đang ngày càng gia tăng.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS), UAE hiện sở hữu tên lửa đạn đạo MGM-168 ATACMS của Mỹ với tầm bắn tối đa 300 km. Trong lĩnh vực phòng không, nước này cũng vận hành các hệ thống hiện đại THAAD và Patriot do Mỹ sản xuất.

Giới chuyên gia quốc phòng cho rằng Akashteer có thể đóng vai trò kết nối và tổng hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến, khí tài khác nhau để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa trên không.

Những năm gần đây, quan hệ giữa Ấn Độ và UAE phát triển mạnh mẽ, với hàng loạt thỏa thuận trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và hợp tác phát triển khí tài quân sự.

Các cuộc đàm phán bán những hệ thống vũ khí chủ lực của Ấn Độ được xem là dấu hiệu thay đổi trong các liên kết chiến lược tại khu vực. Theo hai nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ, New Delhi coi việc làm sâu sắc hơn quan hệ với UAE là một phần trong nỗ lực đối trọng với hiệp ước quốc phòng gần đây giữa Ả-rập Xê-út và Pakistan.

Bình Giang
Theo Reuters
#BrahMos #Ấn Độ #UAE #Trung Đông #Chiến tranh Iran #Vũ khí

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