Thương vong nặng nề trong vụ nổ rung chuyển 'pháo đài năng lượng' ở Qatar

TPO - Một vụ nổ và hoả hoạn tại khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương, Bộ trưởng Năng lượng Saad al-Kaab báo cáo.

Theo QatarEnergy, vụ nổ xảy ra trong quá trình khởi động vận hành tại cơ sở cung cấp khí đốt ở Ras Laffan vào tối 21/6. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai ngay lập tức, và đám cháy sau đó đã được kiểm soát, công ty cho biết.

Bộ Nội vụ Qatar xác nhận, một “vụ nổ từ bên trong” đã xảy ra do sự cố kỹ thuật. Thông tin này đã bác bỏ giả thiết cho rằng nhà máy bị tấn công.

Ngày 22/6, Bộ trưởng Năng lượng Qatar thông báo, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong vụ việc.

Khoảnh khắc nhà máy phát nổ. (Nguồn: First Post)

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: FN)

Ras Laffan, nằm phía bắc Doha, là một trong những trung tâm xử lý khí đốt quan trọng nhất thế giới và là trọng tâm ngành công nghiệp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar. Khu phức hợp này nằm trong số các cơ sở “liên kết với Mỹ” mà Iran đã tấn công trước đó để trả đũa việc Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy một quả cầu lửa lớn thắp sáng bầu trời đêm, tiếp theo là một cột khói khổng lồ bốc lên từ hướng khu công nghiệp.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, với Qatar và Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải.

Thỏa thuận đã bị Israel phản đối kịch liệt. Nước này vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở Li-băng, bất chấp lời kêu gọi chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận trong thỏa thuận.