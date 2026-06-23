Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thương vong nặng nề trong vụ nổ rung chuyển 'pháo đài năng lượng' ở Qatar

Minh Hạnh

TPO - Một vụ nổ và hoả hoạn tại khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương, Bộ trưởng Năng lượng Saad al-Kaab báo cáo.

Theo QatarEnergy, vụ nổ xảy ra trong quá trình khởi động vận hành tại cơ sở cung cấp khí đốt ở Ras Laffan vào tối 21/6. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai ngay lập tức, và đám cháy sau đó đã được kiểm soát, công ty cho biết.

Bộ Nội vụ Qatar xác nhận, một “vụ nổ từ bên trong” đã xảy ra do sự cố kỹ thuật. Thông tin này đã bác bỏ giả thiết cho rằng nhà máy bị tấn công.

Ngày 22/6, Bộ trưởng Năng lượng Qatar thông báo, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong vụ việc.

Khoảnh khắc nhà máy phát nổ. (Nguồn: First Post)
hlxpg0fw8aa2y1u.png
hlxmhjhxeaa5-fg.jpg
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: FN)

Ras Laffan, nằm phía bắc Doha, là một trong những trung tâm xử lý khí đốt quan trọng nhất thế giới và là trọng tâm ngành công nghiệp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar. Khu phức hợp này nằm trong số các cơ sở “liên kết với Mỹ” mà Iran đã tấn công trước đó để trả đũa việc Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy một quả cầu lửa lớn thắp sáng bầu trời đêm, tiếp theo là một cột khói khổng lồ bốc lên từ hướng khu công nghiệp.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, với Qatar và Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải.

Thỏa thuận đã bị Israel phản đối kịch liệt. Nước này vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở Li-băng, bất chấp lời kêu gọi chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận trong thỏa thuận.

Minh Hạnh
RT
#cháy #LNG #Qatar #Doha #nhà máy khí đốt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe