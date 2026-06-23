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Pháp luật

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Bắt giữ đối tượng giết người trốn khỏi trại giam

Văn Đức

TPO - Đối tượng Cao Văn Diễn bị kết án tù chung thân về tội giết người đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai.

Trước đó vào ngày 19/6, Công an xã Xuân Ái, nhận được chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai về việc có đối tượng truy nã của trại giam Hoàng Tiến - Bộ Công an trốn trại ngày 19/6, khả năng trốn chạy đến khu vực giáp ranh giữa địa bàn xã Xuân Ái và địa bàn xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xã Xuân Ái chủ trì phối hợp với tổ tăng cường xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn và Công an xã Mậu A tiến hành kiểm tra, rà soát trên địa bàn.

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Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả, xác định đối tượng truy nã Cao Văn Diễn (SN 1980, trú tại khu 5, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) theo quyết định truy nã số: 01/QĐTN-TGHT ngày 19/6/2026 của trại giam Hoàng Tiến - Bộ Công an đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuân Ái. Đây là đối tượng rất nguy hiểm bị kết án tù chung thân về hành vi giết người.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng Cao Văn Diễn tại khu vực thôn Yên Hòa, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai.

Cùng ngày, Công an xã Xuân Ái đã bàn giao đối tượng Cao Văn Diễn cho Cục C10 - Bộ Công an để xử lý theo quy định.

Văn Đức
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