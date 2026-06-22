Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều tra 4 đối tượng thay nhau hiếp dâm bé gái say rượu

Tiền Lê

TPO - Sau khi uống rượu ở một ngôi làng tại xã Ya Ma, tỉnh Gia Lai, thấy bé gái Đ.T.T. có biểu hiện mệt nên bỏ ra ngoài, Đ.K. rủ 3 đối tượng đuổi theo, cưỡng chế và bế nạn nhân vào phòng ngủ, rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các đối tượng liên quan đến vụ “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 5, tại xã Ya Ma, đối tượng Đ.K. và Đ.V.K (cùng SN 2011), Đ.V. (SN 2010), Đ.V.T. (SN 2014) và bé gái Đ.T.T (SN 2014, cùng trú xã Ya Ma) và một số thanh niên có tổ chức ăn nhậu.

Sau khi uống rượu, bé gái Đ.T.T. có biểu hiện mệt nên đã bỏ ra ngoài. Lúc này, Đ.K. rủ Đ.V., Đ.V.K. và Đ.V.T. đuổi theo, cưỡng chế và bế Đ.T.T. vào phòng ngủ.

Tại đây, các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục trái ý muốn đối với Đ.T.T., trong lúc nạn nhân hoàn toàn không biết gì do ảnh hưởng của rượu bia.

Công an xã Ya Ma đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tiền Lê
#Gia Lai #hiếp dâm #bé gái #điều tra #bị can #tội phạm #xã Ya Ma #cưỡng bước #thay nhau hiếp dâm #say rượu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe