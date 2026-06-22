Cán bộ tín dụng dùng chiêu hỗ trợ vay vốn, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

TPO - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục vay vốn, một cán bộ tín dụng ngân hàng đã sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền bước đầu được xác định hơn 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Công Giang.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Công Giang, từng là cán bộ tín dụng của một ngân hàng. Trong quá trình công tác, thay vì thực hiện các thủ tục cho vay theo đúng quy định, Giang đã lợi dụng vị trí công việc và sự tin tưởng của khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, Giang đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng khách hàng cần thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất để được hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang cho người khác đứng tên. Những người này thực chất do Giang mượn danh nghĩa đứng hộ.

Sau khi nắm quyền kiểm soát các tài sản, Giang tiếp tục sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Bằng phương thức và thủ đoạn trên, bước đầu Công an tỉnh Phú Thọ xác định Vũ Công Giang đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định chính xác tổng số tiền bị chiếm đoạt cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.