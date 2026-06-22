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15 triệu người theo dõi thủ môn nổi tiếng sau một đêm ở World Cup 2026

Trạch Dương - Hương Ly

TPO - Thủ môn Vozinha cùng toàn đội Cape Verde tạo thêm địa chấn bằng trận hòa Uruguay 2-2. Mọi thứ càng ý nghĩa với Vozinha khi người mẹ của anh có mặt trên khán đài.

World Cup 2026 không chỉ là cuộc chơi giữa những cầu thủ và trái bóng trong mỗi trận đấu. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là nơi của sự kết nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Câu chuyện của Vozinha, từ một thủ môn đã cận kề ngày giải nghệ, cho đến giấc mơ được dự World Cup và tỏa sáng rực rỡ trước Tây Ban Nha đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trong một tuần qua.

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Bà Ana vỡ òa cảm xúc trên khán đài.

Câu chuyện cổ tích ấy vừa đi đến cái kết trọn vẹn, khi mẹ của Vozinha - bà Ana - có mặt trên khán đài để theo dõi con trai đối đầu Uruguay.

Trước giờ bóng lăn, bà Ana được đội ngũ nhân viên sân hộ tống đến tận chỗ ngồi trên khán đài. Mọi thứ với mẹ của Vozinha đều mới mẻ. Chưa bao giờ bà được trực tiếp xem con trai thi đấu ở một sân khấu lớn và trong trận cầu mang tính chất quan trọng như Cape Verde đối đầu Uruguay.

Sự có mặt của bà Ana tại sân Hard Rock là nỗ lực lớn của chính quyền Mỹ. Chỉ trong vài ngày, cần có sự chung tay của Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Cape Verde và Liên đoàn Bóng đá thế giới để gấp rút hoàn tất thủ tục cấp visa cho bà Ana. Trước đó, mẹ gia đình thủ môn Vozinha không thể sang Mỹ vì gánh nặng tài chính và lo ngại rắc rối để làm thủ tục xin cấp visa.

Chủ nhà Mỹ nhanh chóng sắp xếp một chỗ ngồi để bà Ana bay từ quê nhà sang Miami (Mỹ). Toàn bộ chi phí để người phụ nữ này sang Mỹ xem World Cup, từ xin visa, di chuyển, ăn ở đều được đài thọ với sự kết hợp giữa FIFA và Mỹ.

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Vozinha tạo nên câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất World Cup 2026.

Đó là thành quả ngọt ngào cho sự nỗ lực của Vozinha. Từ màn trình diễn xuất thần trước Tây Ban Nha, anh thành hiện tượng toàn cầu sau một đêm. Thế giới bóng đá đổ xô vào các nền tảng mạng xã hội của Vozinha, một phần vì anh đã chơi quá hay trong trận ra quân World Cup 2026. Mặt khác, số đông đồng cảm với câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của thủ môn 40 tuổi.

Đó là độ tuổi mà 99% cầu thủ không thể đặt chân tới giải đấu danh giá như World Cup. Điển hình như World Cup 2026, cũng chỉ có 8 cầu thủ trên 40 tuổi góp mặt. Vozinha vẫn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Cape Verde, vì đội tuyển này không có nhiều lựa chọn nhân sự để bước vào cuộc chiến ở Bắc Mỹ.

Câu chuyện của Vozinha đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần không từ bỏ. Từ sức ảnh hưởng khổng lồ của World Cup, một ngôi sao có thể bước ra ánh sáng chỉ sau một đêm. Và đôi khi chỉ cần một màn trình diễn sắm vai người hùng, cầu thủ đó sẽ nhận về thành quả ngọt ngào.

Trạch Dương - Hương Ly
#Câu chuyện truyền cảm hứng World Cup #Vozinha và hành trình vượt qua nghịch cảnh #Vai trò của mẹ trong sự nghiệp thể thao #Chương trình cấp visa đặc biệt cho mẹ thủ môn #Ảnh hưởng của World Cup 2026 đến cộng đồng

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