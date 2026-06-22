Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an truy xét nhóm người chặn đường đập kính ô tô giữa giao lộ ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Công an xã Bà Điểm (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng có hành vi đập phá ô tô của một doanh nghiệp ở khu vực ngã tư Phan Văn Hớn – Nguyễn Ảnh Thủ.

Clip nhóm người chặn xe đập vỡ kính xe tải.

Ngày 22/6, Công an xã Bà Điểm cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ nhóm đối tượng đập phá ô tô của một doanh nghiệp và đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô tải van đang dừng chờ đèn đỏ gần ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn thì xuất hiện nhóm khoảng 3 người, gồm cả nam và nữ đứng vây quanh xe, liên tục lớn tiếng với tài xế.

Đỉnh điểm, một người đàn ông trong nhóm bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào cửa kính ô tô khiến kính vỡ vụn rồi nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người đi đường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

xed.png
Hình ảnh người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe.

Theo chủ phương tiện, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 22/6. Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, tài xế điều khiển xe tải van gặp một nhóm người đi xe máy cùng chiều phía trước. Sau khi bấm còi xin vượt nhưng không được nhường đường, hai bên lời qua tiếng lại.

Đến khu vực gần ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn, nhóm người này đã chặn xe và đập phá phương tiện. Chủ xe cho biết giữa hai bên trước đó không hề xảy ra va chạm giao thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe tải đã đến Công an xã Bà Điểm trình báo.

xe.png
Kính xe tải van bị vỡ sau sự việc.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ứng xử thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông. Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ như tiếng còi xe hay tranh chấp đường đi, nhiều người sẵn sàng sử dụng bạo lực, gây mất an ninh trật tự và có thể phải đối mặt với các chế tài hình sự về hành vi hủy hoại tài sản hoặc gây rối trật tự công cộng...

Công an xã Bà Điểm đang truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Camera ghi cảnh nhóm người vây xe #đập kính ô tô giữa giao lộ ở TPHCM #Công an TPHCM đang điều tra vụ nhóm người vây xe #đập kính ô tô tại ngã tư Phan Văn Hớn – Nguyễn Ảnh Thủ gây bức xúc cộng đồng #giao thông #bạo lực #TPHCM #đập kính #công an #xã Bà Điểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe