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Giải trí

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Quỳnh Anh Shyn được cầu hôn

Gia Linh

TPO - Quỳnh Anh Shyn chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai lâu năm - stylist, nhà thiết kế Nam Phùng cầu hôn trong chuyến du lịch tại Kyrgyzstan. Cả hai có khoảng 7 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.

Ngày 22/6, Quỳnh Anh Shyn đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc được bạn trai là stylist Nam Phùng cầu hôn trong chuyến du lịch tại Kyrgyzstan. Quỳnh Anh Shyn chia sẻ ngắn gọn: “Điều cần đến rồi sẽ đến” kèm loạt ảnh.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ cùng nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp trong giới giải trí và thời trang. Cả hai đã có khoảng 7 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.

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Quỳnh Anh Shyn chia sẻ hình ảnh được Nam Phùng cầu hôn trong chuyến du lịch tại Kyrgyzstan.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng quen nhau từ năm 2018 khi nữ fashionista làm người mẫu cho cửa hàng thời trang của anh. Từ mối quan hệ công việc, cả hai dần trở nên thân thiết, đồng hành trong nhiều dự án và phát triển tình cảm.

Trong nhiều năm, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, đến dịp Valentine năm 2022, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng mới chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.

Cả hai không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm công chúng và truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn đôi hiếm hoi, Nam Phùng cho biết anh và Quỳnh Anh là hai cá tính khác biệt nhưng có khả năng bù đắp thiếu sót cho nhau. Điều khiến anh quyết định gắn bó lâu dài với nữ fashionista không phải hình ảnh hào nhoáng bên ngoài mà là sự giản dị, thích nghi của cô trong những giai đoạn khó khăn đầu tiên khi cả hai mới quen nhau.

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Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng có 7 năm đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà.

Còn Quỳnh Anh Shyn cho rằng yếu tố quan trọng giúp mối quan hệ kéo dài nhiều năm là tinh thần cầu thị của bạn trai. Theo cô, Nam Phùng luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu góp ý và nghiêm túc thay đổi theo hướng tích cực. Nữ fashionista cho biết chính quá trình chứng kiến sự trưởng thành của đối phương khiến cô tin tưởng vào khả năng đồng hành lâu dài.

Cặp đôi cũng thừa nhận từng phải học cách chấp nhận những khác biệt trong tính cách. Nếu Nam Phùng từng khá hướng nội, ít giao tiếp và ngại thể hiện cảm xúc, Quỳnh Anh Shyn lại được nhận xét là trẻ con, ham vui và chưa xác định rõ những ưu tiên trong cuộc sống.

Sau nhiều năm bên nhau, cả hai đều cho rằng đối phương đã thay đổi theo hướng trưởng thành hơn. Quỳnh Anh Shyn giúp bạn trai cởi mở, tự tin giao tiếp và chăm sóc bản thân nhiều hơn, trong khi Nam Phùng mang đến cho cô những góc nhìn chín chắn hơn về cuộc sống và công việc.

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Với chương trình Em xinh say hi, Quỳnh Anh Shyn cho khán giả thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang và giải trí.

Từ mối quan hệ cộng sự trong lĩnh vực thời trang, Nam Phùng dần trở thành người bạn thân, người đồng hành trong mọi khía cạnh cuộc sống của Quỳnh Anh Shyn. Chính sự thấu hiểu, cùng nhau hoàn thiện bản thân và hỗ trợ đối phương phát triển được xem là nền tảng giúp chuyện tình của họ bền vững suốt nhiều năm qua.

Nam Phùng là stylist kiêm nhà thiết kế tại TPHCM. Anh được xem là người đồng hành quan trọng trong hành trình xây dựng hình ảnh thời trang của Quỳnh Anh Shyn. Không chỉ hỗ trợ nhau trong công việc, cặp đôi còn nhiều lần cùng tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế.

Sinh năm 1996, Quỳnh Anh Shyn là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Từ hình ảnh hot girl Hà Nội, cô dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực thời trang, trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện lớn trong và ngoài nước.

Năm 2026, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi, đánh dấu bước chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc. Sau chương trình, cô phát hành MV Girl phố, cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang và giải trí.

Gia Linh
#Quỳnh Anh Shyn #Nam Phùng #cầu hôn #thời trang #tình yêu

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