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Sức khỏe nạn nhân duy nhất thoát chết trong vụ thảm án ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - N.B.N. là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án khiến 4 người tử vong tại phường Việt Yên (Bắc Ninh) được đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, tại gia đình ông N.V.C. (SN 1965, trú tại TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con đẻ ông C.), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao chém chị N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và cháu N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.).

Hậu quả: Chị N. (con đẻ ông C.), cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên tử vong. Cháu N. (con nuôi ông C.) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Ngày 22/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn T., người thân của nạn nhân cho biết sức khỏe của cháu N.B.N. (SN 2011) - nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Trước đó, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, cháu N.B.N. đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 để điều trị.

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Đám tang người mẹ và con gái trong vụ thảm án ở tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên (Bắc Ninh). Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo ông T., Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 đã liên hệ với gia đình để phối hợp chuyển cháu N lên một bệnh viện tuyến Trung ương nhằm kiểm tra và theo dõi sức khỏe kỹ hơn.

Ông T., cho biết thêm trong vụ án xảy ra tối 20/6, cháu N.B.N. cũng bị đối tượng Nguyễn Văn Tuyên dùng dao tấn công. Tuy nhiên, trong thời khắc nguy hiểm, cháu đã kịp mở cửa chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Khi nghe tiếng kêu cứu của N, ông T và hàng xóm mới biết chuyện, nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu và báo cơ quan công an về vụ án.

Nguyễn Thắng
#Thảm án tại Bắc Ninh #Nạn nhân duy nhất sống sót #Chăm sóc y tế và chuyển viện

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