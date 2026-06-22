Dị sản ruột được phát hiện ở tuổi 59: Khi sức khỏe luôn bị xếp sau công việc

Dị sản ruột được ghi nhận ở bệnh nhân N.S.T. (59 tuổi) trong sự kiện hội thảo khoa học"Cập nhật công nghệ siêu nội soi Endocyto từ Nhật Bản”. Trường hợp này cho thấy nhiều bất thường tiêu hóa có thể âm thầm tồn tại trong thời gian dài khi việc thăm khám sức khỏe liên tục bị trì hoãn bởi công việc và cuộc sống bận rộn.

Công việc bận rộn có khiến nhiều người bỏ lỡ thời điểm tầm soát?

"Tôi vẫn nghĩ mình còn khỏe" đó là chia sẻ của bệnh nhân N.S.T. (59 tuổi). Là người thường xuyên bận rộn với công việc quản lý và điều hành doanh nghiệp, anh thừa nhận bản thân hiếm khi dành thời gian cho các đợt kiểm tra sức khỏe chuyên sâu.

Thỉnh thoảng xuất hiện cảm giác đầy bụng hoặc khó tiêu sau ăn, nhưng anh T. cho rằng đó là hệ quả của lịch sinh hoạt thất thường, những buổi tiếp khách kéo dài hoặc áp lực công việc. Các triệu chứng không quá nghiêm trọng nên việc thăm khám luôn bị trì hoãn.

Đây cũng là tâm lý khá phổ biến ở nhiều người bận rộn. Công việc thường được ưu tiên hơn việc khám sức khỏe, trong khi nhiều bệnh lý tiêu hóa có thể tiến triển âm thầm và không gây triệu chứng rõ ràng.

Theo các chuyên gia tiêu hóa, nhiều bệnh lý đường tiêu hóa không phát triển theo cách mà người bệnh có thể dễ dàng nhận biết. Chính vì vậy, việc không xuất hiện đau đớn hay khó chịu rõ ràng không đồng nghĩa với việc đường tiêu hóa hoàn toàn khỏe mạnh.

Trường hợp của bệnh nhân N.S.T. là một ví dụ. Dù không có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng, kết quả nội soi vẫn ghi nhận tình trạng dị sản ruột dạ dày - Một tổn thương cần được theo dõi theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa.

Dị sản ruột và những tổn thương có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm

Dị sản ruột là tình trạng các tế bào niêm mạc dạ dày bị thay thế bởi các tế bào có đặc điểm tương tự niêm mạc ruột. Đây không phải là ung thư nhưng được xem là một mắt xích trong chuỗi biến đổi của niêm mạc dạ dày. Dị sản ruột thường xuất hiện trên nền viêm dạ dày mạn tính kéo dài, đặc biệt ở người nhiễm H. pylori hoặc có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, uống rượu bia và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

Điều đáng chú ý là phần lớn người bệnh không thể tự nhận biết mình đang có dị sản ruột. Các triệu chứng nếu có thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với những rối loạn tiêu hóa thông thường như đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi hoặc đau âm ỉ vùng thượng vị.

Theo TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, nhiều tổn thương tiền ung thư đường tiêu hóa có thể tồn tại trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Việc phát hiện từ giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng trong theo dõi và quản lý nguy cơ bệnh.

Bác sĩ cho biết thêm: "Hiệp hội Tiêu hóa Châu Á Thái Bình Dương khuyến cáo đối với người từ 50 tuổi trở lên, người có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa, người có các triệu chứng bất thường về tiêu hóa hoặc nhóm người đã phát hiện tổn thương có nguy cơ ung thư đường tiêu hóa cần theo dõi... nên thực hiện nội soi dạ dày, đại tràng để tầm soát ung thư vì đây là nhóm có nguy cơ cao".

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên nhận xét về các nhóm đối tượng có nguy cơ tiêu hóa cao (Nguồn ảnh: Thu Cúc TCI)

Siêu nội soi Endocyto 520x và xu hướng tầm soát tiêu hóa chuyên sâu

Bên cạnh việc phát hiện tổn thương, nội soi tiêu hóa hiện đại còn hướng tới mục tiêu hỗ trợ bác sĩ đánh giá tổn thương toàn diện hơn ngay trong quá trình thăm khám.

Tại Thu Cúc TCI, siêu nội soi Endocyto 520x đang được ứng dụng nhằm hỗ trợ bác sĩ khảo sát tổn thương ở nhiều cấp độ khác nhau. Theo thông tin từ nhà sản xuất Olympus, công nghệ này có khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần, cho phép quan sát từ niêm mạc, hệ vi mạch đến các đặc điểm ở cấp độ tế bào.

Hệ thống cũng được tích hợp nhiều nền tảng hình ảnh như TXI (Texture and Color Enhancement Imaging), NBI (Narrow Band Imaging), EDOF (Extended Depth of Field) và RDI (Red Dichromatic Imaging), giúp bổ sung thêm dữ liệu cho quá trình đánh giá tổn thương.

Song song với việc triển khai công nghệ, Thu Cúc TCI đã tổ chức hội thảo khoa học "Cập nhật công nghệ siêu nội soi Endocyto từ Nhật Bản” ngày 19 - 20/06 với sự tham gia của PGS.TS.BS Masashi Misawa - Phó Giáo sư tại Bệnh viện Bắc Yokohama, Đại học Showa (Nhật Bản). Chương trình tập trung cập nhật các xu hướng nội soi hiện đại và trao đổi trên các ca lâm sàng thực tế.

PGS.TS.BS Masashi Misawa phát biểu tại buổi sự kiện 19 - 20/06 vừa qua (Nguồn ảnh: Thu Cúc TCI)

Trường hợp của bệnh nhân N.S.T. là lời nhắc rằng nhiều bất thường tiêu hóa có thể xuất hiện ngay cả khi người bệnh vẫn cảm thấy sức khỏe ổn định. Vì vậy, chủ động tầm soát định kỳ vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa lâu dài.