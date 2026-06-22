Nghẹn lòng cảnh tiễn biệt hai mẹ con tử vong trong vụ thảm án ở Bắc Ninh

TPO - Tiếng khóc nghẹn vang lên trong con ngõ nhỏ ở phường Việt Yên (Bắc Ninh) khi người thân, hàng xóm tiễn đưa chị Nguyễn Thị N. và con nhỏ về nơi an nghỉ cuối cùng.