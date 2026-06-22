Đầu xe khách găm chặt vào khung sắt xe đầu kéo, 9 người bị thương

TPO - Xe khách giường nằm chở nhiều hành khách lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) bất ngờ va chạm với xe đầu kéo chở khung sắt chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến 9 người bị thương, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong nhiều giờ.

Tối 21/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh khiến 9 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h15, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 99H-067.xx chở nhiều hành khách lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km557+200, khu vực gần nút giao Kỳ Trung, phương tiện này bất ngờ va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29E-422.xx đang chở nhiều khung sắt lớn và lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng nghiêm trọng, găm chặt vào các khung sắt phía sau xe đầu kéo. Nhiều hành khách trên xe khách bị thương, một số người mắc kẹt bên trong phương tiện.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 9 hành khách bị thương.

Phần khung sắt lớn găm vào đầu xe khách.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến 9 người bị thương. Các nạn nhân đã được chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.