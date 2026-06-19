Clip: Xe máy chở cồng kềnh gây tai nạn cho tài xế công nghệ

TPO - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trong hầm Thủ Thiêm, TP.HCM khi một người đàn ông đi xe máy chở hàng cồng kềnh va quệt với phương tiện khác. Hậu quả khiến một tài xế công nghệ bị mất lái và ngã vào dải cọc tiêu phân làn.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của ô tô, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo nhiều hàng hóa, trong đó có hai thùng carton lớn chằng buộc bên hông xe.

Người này điều khiển xe đi sang trái để vượt các xe khác. Trong quá trình di chuyển, phần thùng hàng cồng kềnh nhô ra bên hông xe đã vướng vào tay lái của một tài xế công nghệ đang điều khiển xe máy đi cùng chiều bên cạnh.

Cú va quệt khiến tài xế này bị mất lái rồi ngã vào cọc tiêu phân làn giữa xe máy và ô tô. Hiện chưa rõ tình trạng của nạn nhân.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh có thể bị phạt từ 600-800 nghìn đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trường hợp hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng, thậm chí có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc tình trạng nạn nhân.

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